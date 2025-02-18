Ümraniye'de Tiyatro Akademisi Başladı - Son Dakika
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Ümraniye'de Tiyatro Akademisi Başladı

Ümraniye\'de Tiyatro Akademisi Başladı

Ümraniye Belediyesi, düzenlediği kurslarla her yaştan Ümraniyeliyi kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.

18.02.2025 13:21  Güncelleme: 13:22
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Ümraniye Belediyesi, düzenlediği kurslarla her yaştan Ümraniyeliyi kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.

2008 yılından bu yana çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro kursları düzenleyen Ümraniye Belediyesi, 2023 yılında hayata geçirdiği Tiyatro Akademisi ile gençlere de kapsamlı bir eğitim fırsatı sunuyor.

Gençler için yarı zamanlı konservatuvar eğitimi

14-17 yaş aralığındaki gençlere özel olarak hazırlanan akademi, iki yıl süren profesyonel bir eğitim programı sunuyor. Öğrenci alımları sınavla gerçekleştirilen akademi, yarı zamanlı konservatuvar niteliğinde olup alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı sağlıyor. Murat Turhan, Savaş Aykılıç ve Erkay Yavuz gibi Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden oluşan eğitmen kadrosu, öğrencilere oyunculuk, diksiyon, hareket eğitimi, sahne bilgisi, doğaçlama, dramaturgi, ritim ve geleneksel Türk tiyatrosu gibi birçok alanda eğitim veriyor. Ayrıca program kapsamında şan ve dans dersleri de yer alıyor.

Sanat dolu bir eğitim süreci

Ekim ayında başlayan eğitimler, Atakent Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor ve mayıs ayının son haftasında kursiyerlerin sahneleyeceği tiyatro gösterileriyle tamamlanıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifika almaya hak kazanıyor.

"İlçemizi eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun merkezi haline getirmek için çalışıyoruz"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak ilçemizi eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tiyatro kurslarımızla her yaştan vatandaşımızı kültürel ve sanatsal aktivitelere yönlendirerek yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ümraniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye'de Tiyatro Akademisi Başladı - Son Dakika

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