Geleceğin Yazarları Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Geleceğin Yazarları Fuarı Açıldı

Geleceğin Yazarları Fuarı Açıldı
05.06.2026 13:01
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Bakan Tekin, Rami Kütüphanesi'nde öğrencilerin yazdığı 3 bin 2 kitabın sergilendiği fuarı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin kaleminden çıkan 3 bin 2 kitabın yer aldığı Rami Kütüphanesi'ndeki Geleceğin Yazarları İl Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek eserleri inceledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğin Yazarları Projesi" kapsamında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Geleceğin Yazarları İl Kitap Fuarı'nda 39 bin 550 kitap okurla buluştu. İstanbul'un 39 ilçesinden, 969 okulun katkısıyla yaklaşık 41 bin 454 öğrencinin kaleminden çıkan 3 bin 2 kitap Eyüpsultan'da bulunan Rami Kütüphanesi'nde açılan fuarda yer aldı. Şiirden hikayeye, masaldan denemeye, araştırma yazılarından hatırata kadar farklı türlerde hazırlanan eserler, öğrencilerin hayal gücünü ve üretkenliğini gözler önüne serdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de fuarı ziyaret ederek geleceğin yazarlarıyla bir araya geldi. Bakan Tekin'e İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de eşlik etti. Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet etti, eserlerini inceledi. Bakan Tekin miniklerin imzaladığı kitapları aldı ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Esma Süngü, "Ben hayvan sevgisini yazdım. Hayvan sevgisini anlatıyoruz. Hayvanları çok seviyoruz" dedi.

"Bu kitabı yazmam iki hafta sürdü"

Ortaokul öğrencisi Melike Kavuncu da, "Ben dostluk sevgisini anlattım. Bu kitabı yazmam iki hafta sürdü. Yazarken çok eğlendim. Kitabın içinde bir sürü resmimiz de vardı. Resimleri yapmak ise iki gün sürdü. Yazarken bazen yazdıklarımı silip yeniden yazıyordum. Çünkü güzel olmayacağını düşünüyordum. Ama sonunda oldu. Hocam da kitabımı çok beğendi" şeklinde konuştu.

"Kendi yazdığım sayfalarda daha çok dostluk sevgisini anlattım"

Öğrenci Havvanur Yıldız ise, "Ben Küçük Kalplerdeki Büyük Sevgi kitabının içindeki bir bölümü yazdım. Kendi yazdığım sayfalarda daha çok dostluk sevgisini anlattım. Yazdığım bölümde bir orman var. Bu ormandaki ağaçlar yerlerini değiştiriyor. Ağaçlar dostlarını kandırıyor ancak dostlar birbirlerine kenetlenip bağlandıkları için ayrı kalmıyorlar. Birbirlerini asla bırakmıyorlar. Ben de kitap yazmayı herkese tavsiye ederim. Kitap yazmak kelime dağarcığınızı geliştiriyor ve kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Geleceğin Yazarları Fuarı Açıldı - Son Dakika

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