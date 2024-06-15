Gelemiç Köyü'nde Adak Geleneğiyle Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gelemiç Köyü'nde Adak Geleneğiyle Kurban Bayramı Coşkusu

Bursa'nın Keles İlçesi'ne bağlı Gelemiç Köyü, arife günlerine özgü adak geleneğiyle Kurban Bayramı coşkusuna erken başladı. Köy meydanında bir araya gelen çocuklar, kapı kapı dolaşarak hediyeleri alarak bayram sevincini erken yaşadı. Gelemiç Köyü Muhtarı Kadir Kaya, adak geleneğini gelecek nesillere kültür mirası olarak bırakmak istediklerini belirtti.

15.06.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 700 yıllık mazisi ve kerpiç evleriyle görenleri kendine hayran bırakan Keles İlçesi'ne bağlı Gelemiç Köyü, arife günlerine özgü adak geleneğiyle Kurban Bayramı coşkusuna erken başladı.

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip adak geleneği için köy meydanında bir araya gelen çocuklar, ellerindeki poşet ve kutularla kapı kapı dolaşarak kek, çikolata, pasta, şeker gibi hediyeleri alarak bayram sevincini erken yaşadı. Kerpiç evleri ve dar sokaklarıyla büyüleyici bir görünüme sahip Gelemiç Köyü'nde yaşatılmaya çalışılan adak geleneğiyle çocuklara birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun aşılanması hedefleniyor.

Adak geleneğini gelecek nesillere kültür mirası olarak bırakmak istediklerini belirten Gelemiç Köyü Muhtarı Kadir Kaya, köy sakinleri olarak kültürel değerlere sahip çıkmayı çok önemsediklerini söyledi. Kaya, "700 yıllık bir geçmişe sahip köyümüzde adak geleneği adını verdiğimiz etkinliğimizi arife günlerinde gerçekleştiriyoruz. Köyümüz meydanında sabahın ilk saatlerinden itibaren bir araya gelen çocuklar, adağın dağıtıldığı mahallelere bir an önce varabilmek için koşarak gider. Köy sakinlerimiz tarafından büyük bir mutluluk ve sevgiyle karşılanan çocuklara şeker, çikolata ve kek dağıtılır. Bayram öncesi çocukları sevindirmek ve dayanışma ruhunu aşılamak yapılan adak toplama geleneğimizi bugüne kadar devam ettirdik. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kadir Kaya, Keles, Bursa, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gelemiç Köyü'nde Adak Geleneğiyle Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
14:52 Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 17:58:14. #1.12#
SON DAKİKA: Gelemiç Köyü'nde Adak Geleneğiyle Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement