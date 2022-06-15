Geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün canlandırması yapıldı - Son Dakika
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Geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün canlandırması yapıldı

15.06.2022 19:40

Geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün canlandırması yapıldı Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi'nde geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün canlandırması yapıldı.

Geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün canlandırması yapıldı

UŞAK - Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi'nde geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün canlandırması yapıldı.

Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi'nde geleneksel değerleri korumak ve yeniden yaşatmak amaçlı düğün canlandırması gerçekleşti. Rengarenk yöresel kıyafetlerin ve yaren geleneğiyle oynanan halkoyunlarının büyük ilgi gördüğü etkinlikte ayrıca, damat tıraşı canlandırması, zilli def gösterisi ve ardı sıra diye adlandırılan düğün sonrası ikramlar ilgiyle izlendi. Gün boyu süren etkinlikte kültür dernekleri üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri aktif rol alırken; sergilenen oyunlarda eğlenceli ve renkli görüntüler ortaya çıktı. Müze sorumlusu Arkeolog Cengiz Doğan, temel amaçlarının geleneksel kültürümüzü yeni nesle ve halka tanıtmak olduğunu belirterek, "Kültürümüzü korumak ve yaşatmak çok önemli. Kentimizde faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu ve kültür derneklerimiz bugün burada etkinliğimize katılarak bizlere destek verdi" dedi.

Kent Tarihi Müzesinin yıl boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığının altını çizen Doğan; geçmişi geleceğe taşıyan bu önemli etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün canlandırması yapıldı
Geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün canlandırması yapıldı
Geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün canlandırması yapıldı
Geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün canlandırması yapıldı

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Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün canlandırması yapıldı - Son Dakika

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