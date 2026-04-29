Geleneksel el sanatlarının yeniden canlandırılması merkezi açıldı

29.04.2026 12:06
Adıyaman Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin, UNDP iş birliği ile 'Depremden en çok etkilenen illerde iş sürekliliği destek programı' kapsamında hayata geçirdiği geleneksel el sanatlarının yeniden canlandırılması merkezinin açılışı yapıldı.

Fransa Hükümeti ve TESK'in de katıklarıyla Adıyaman Yenimahalle'de 250 metrekare alan üzerine kurulan merkezin açılışına büyük ilgi vardı.

Depremde iş yerlerini kaybeden kadınlar ve engelli bireyler olmak üzere dezavantajlı kişilerin unutulmaya yüz tutmuş meslek ürünlerini üretmesi için açılan merkezde, Adıyaman'ın yöresel kıyafetleriyle yapılan Besi Bebekler, baskılı yazmalar, bakır işlemeciliği, ahşap oymacılığı, Nemrut heykellerinin yapıldığı atölyeler kuruldu. Burada çalışacak kadınların çocukları için çocuk oyun alanı bulunuyor.

Açılışta konuşan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, "Bugün burada sadece bir merkezin açılışı için değil, Adıyaman esnafının azmini, üretim gücünü ve yeniden ayağa kalkma iradesini kutlamak için bir aradayız. 6 Şubat depremlerinin ardından şehrimiz olarak çok zor günlerden geçtik. İş yerleri yıkılan, tezgahı duran, emeği yarım kalan binlerce esnafımız oldu. Ancak Adıyaman esnafı hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Bizler de Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak esnafımızın yeniden ayağa kalkması için gece gündüz demeden çalıştık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu 250 metrekarelik tesis, bu gayretin ve dayanışmanın somut bir eseridir. Bünyesinde yer alan atölyelerle bu merkez başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm esnafımızın ortak kullanımına sunulmuş önemli bir üretim alanıdır. Burası geleneksel ustaların modern imkanlara buluştuğu, yeni mesleklerin öğrenildiği, el emeğinin değer kazandığı ve esnafımızın güç toplandığı bir merkez haline gelecektir. Biz bu yatırımı bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Adıyaman esnafını daha güçlü yarınlara taşımak adına hem ulusal hem de uluslararası alanda projeler üretmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Yine esnafımıza yeni fırsatlar sunacak, yeni yatırımlar kazandıracak projemizin de hazırlıklarını tamamlayarak başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyor emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kadın isterse her şey olur diyen Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Ustası ve Besi Bebek Üreticisi Zahide Durmaz Akar, "Bugüne kadar birçok dünya fuarlarına katılarak yapmış olduğum ürünlerin tanıtımını yaptım. Bugüne kadar Adıyaman'ı tanıtmak için dişimle tırnağımla kazıya kazıya bu noktaya geldim. Kadın isterse her şey olur diyorum. Depremde herkes gibi bizim de yaralarımız oldu. İş yerim ve atölyem hepsi depremde enkaz oldu. Ama umut vardı. Bu merkez sayesinde yeniden üretim yapmaya devam edeceğiz. Bizlerin tekrardan küllerimizden doğması bugündür bence. Ürettiğimiz ürünler dünya sektöründe çok rağbet gören bir ürün. Pazar sıkıntısı olmayan bir ürün. İlimizi tekrardan geleceğe taşıyacağız. Geleneksel el sanatlarımızı tekrar geleceğe taşıyacağız" sözlerini kullandı.

Daha sonra konuşan Belediye Başkan Vekili Ufuk Bayır, "Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz bu merkez Adıyaman'a ciddi bir katkı sunacak. Geleneksel el sanatlarını yaşatmak için geçmişten ve geleceğe köprü olacak bu merkezin şehrimize ciddi bir katkı sunacağını düşünüyorum. Bu tür merkezler geçmişimizi geleceğe bağlayan çok ciddi yerlerdir. Bu hususta başta Esnaf Sanatkarlar Odası Birliğimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Belediye Başkan Vekili Ufuk Bayır, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarları Odaları Başkanı Ziya Duranay, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

