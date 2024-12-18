Geleneksel İçecek Üretimiyle Büyüme - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Geleneksel İçecek Üretimiyle Büyüme

Geniş Video İzle

Bilecik'te 600 ton içecek üreten tesis, yerel ve global pazarlara açılmayı hedefliyor.

18.12.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel bitki ve baharatlardan aylık 600 ton içecek üretiyorlar

Vali Akgöl, Türk lezzetlerinden ilham alarak hem yerel hem de global pazarlarda yer edinmeyi hedefleyen firmayı tebrik etti

BİLECİK - Bilecik'te, geleneksel bitki ve baharatlardan ürettiği aylık 600 ton içecek üretim kapasitesine sahip tesis, hem yerel hem de global pazarlarda yer alıyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren bir içecek üretim tesisini ziyaret ederek, üretim süreci ve firma hakkında detaylı incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Vali Şefik Aygöl, tesisin kapasitesini ve üretilen içeceklerin çeşitliliğini yerinde gözlemledi. Tesiste geleneksel bitki ve baharatlardan ürettiği içeceklerle dikkat çekiyor. Tesis, aylık ortalama 600 ton içecek üretim kapasitesine sahip. Firma, sağlıklı içecek seçenekleri sunmak amacıyla katkı maddesi kullanmadan doğal üretim yaparak istikrarlı bir büyüme süreci sürdürüyor. Şirketin üretim yelpazesinde aromatik bitkilerden toplamda 6 farklı ürün çeşidi bulunuyor. Bu ürünler, geleneksel Türk lezzetlerinden ilham alarak hem yerel hem de global pazarlarda yer edinmeyi hedefliyor.

Vali Aygöl, tesisin Bilecik'in yerel ekonomisine katkı sağlamak için gösterdikleri çabaların takdire şayan olduğunu ayrıca, geleneksel lezzetlerin dünyaya tanıtılmasına yönelik bu tür girişimlerin Bilecik'in kalkınmasında önemli rol oynayacağını belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bilecik, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geleneksel İçecek Üretimiyle Büyüme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:20:10. #1.13#
SON DAKİKA: Geleneksel İçecek Üretimiyle Büyüme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.