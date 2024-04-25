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Geleneksel Türk Okçuluğu, Okul Sporları İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Geleneksel Türk Okçuluğu, 2023-2024 sezonu Okul Sporları İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilcisi Rıdvan Gülüm ile Antrenör Erkan Emeç nezaretinde başlayan minikler, küçükler, yıldızlar, A Gençler ve B Gençler kategorisinde 100 dolayında öğrenci şampiyonluk için yarıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Kampüsünde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sahalarında yapılan Geleneksel Türk Okçuluğu il birinciliğinde başarılı olan öğrenciler Türkiye Finallerinde Erzurum'u temsil edecek.

Çakmur başarılar diledi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sporculara başarı dileklerini iletirken, "Bakanlığımız 2023-2024 Okul Sporları kapsamında yer alan Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarını başlattık. Sporun ruhu ve rekabet heyecanını il birinciliğinde yaşanacak. Katılımcı öğrencilerimiz Geleneksel Türk okçuluğunda yeteneklerini sergileyecekler. İl Temsilcimiz ve tecrübeli hakemlerimiz nezaretinde yapılan turnuva küçük, minik, yıldız ve genç öğrencilerimizi bu spora teşvik edecek. Katılan tüm öğrenci, antrenör ve hakemlerimize başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM