Şehitkamil Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen ve bu sene 3.'sü düzenlenen Antep Savunması Kronolojisi Bilgi Yarışması ve Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi Bilgi Yarışması'nda final öncesi son sınav yapıldı. 6 Şubat tarihinde yapılacak finallerde dereceye giren öğrenciler ve okulları ödüllendirilecek.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 9. sınıf öğrencilerine yönelik Arası Antep Savunması Kronolojisi Bilgi Yarışması, 10. sınıf öğrencilerine yönelik Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi Bilgi Yarışması yapılması kararlaştırılmıştı. Gelenekselleştirilen ve bu yıl 3.'sü yapılan bilgi yarışmalarında finalden önceki son sınav, Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Kendi okullarında 1. olan öğrenciler, finallerde yarışabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler.

6 Şubat 2024 tarihinde yapılacak finalde birinci olan öğrencilere tam altın, ikinci olan öğrencilere yarım altın, üçüncü olan öğrencilere ise çeyrek altın verilecek. Dereceye giren öğrencilerin okullarına da dizüstü bilgisayar hediye edilecek.

"Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Sınava ilişkin değerlendirmede bulunan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Sincar, "2023- 2024 eğitim-öğretim yılında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Antep Savunması Kronolojisi ve Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi Bilgi Yarışması yapmaktayız. 3 yıldır başarılı bir şekilde bu yarışmayı düzenliyoruz. Bu yarışmayı; Şehitkamil Belediyemiz, Şehitkamil Kaymakamlığımız ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliğiyle düzenlemekteyiz. Çok ciddi bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 200'ün üzerinde öğrencimiz bu yarışmaya katılıyor. Öğrencilerimiz, çok heyecanlı ve iyi bir şekilde hazırlanmışlar. Bunu yüzlerinde gördük. Bu yarışma; Gaziantep'in tanıtımı anlamında, Gaziantep'in kültürünün öğrenilmesi anlamında, Gaziantep'in tarihinin öğrenilmesi anlamında çok önemli bir yer edinmektedir. Bu nedenle Şehitkamil Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu işin üzerinde çok durdular, çok fazla gayret ve emekleri var. Bu çalışmayı hem ben destekliyorum hem de öğretmen arkadaşlarım destekliyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda da bu tür yarışmalar devam eder. Ben yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Böyle bir etkinliği düzenledikleri için de Şehitkamil Belediyemize, Şehitkamil Kaymakamlığımıza ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'i en iyi şekilde tanıtmak için bu sınava hazırlandım"

Sınava giren öğrencilerden Hamide Şerif, "Antep tarihini daha iyi tanımak ve ileride başka şehirlere gittiğimde Gaziantep'i en iyi şekilde tanıtmak için bu sınava hazırlandım. Sınava hazırlanmak, diğer derslerimi daha kolay anlamamı sağladı. Bu sınava girdiğim için mutluyum. Sınava çalışırken, bu ülkenin kolay kazanılmadığını, diğer şehirler gibi Gaziantep'in de büyük bir hikayesi olduğunu öğrendim. Böyle bir sınavı düzenleyen Şehitkamil Belediyemize, Şehitkamil Kaymakamlığımıza ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP