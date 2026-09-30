Gelibolu'da 17 yıldır nikah memuru olan Serkan Özel, kızının nikahını kıydı - Son Dakika
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Gelibolu'da 17 yıldır nikah memuru olan Serkan Özel, kızının nikahını kıydı

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Gelibolu\'da 17 yıldır nikah memuru olan Serkan Özel, kızının nikahını kıydı
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Gelibolu'da 17 yıldır nikah memuru olarak görev yapan Serkan Özel, bu kez kızının nikahını kıydı. Kavakköy Belediye Tesisleri'nde düzenlenen törende duygulu anlar yaşayan Özel, kızının nikahını kıymaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yüzlerce çiftin nikahını kıyan nikah memuru Serkan Özel, bu kez kızının nikahını kıydı.

Gelibolu ilçesinde 17 yıldır nikah memuru olarak görev yapan Serkan Özel, kızı Asena Özel ve damadı İsmail Akbulut'un nikahlarını kıydı. Birçok çiftin nikahını kıyan Özel, kızının nikahını da büyük bir heyecanla kıymakla kalmayıp duygulu anlar yaşadı. Kavakköy Belediye Tesisleri'nde düzenlenen merasimde, çiftin nikah ve düğün töreni davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Özel yaptığı açıklamada, böyle bir görevi yerine getirmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, "Kızımın nikahını kıymak bizlere nasip oldu, bu durumdan dolayı büyük bir mutluluk ve duygu yoğunluğu içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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