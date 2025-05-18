Gelibolu\'da Buğday ve Arpa Çeşit Demonstrasyonu Tarla Günü Düzenlendi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Gelibolu Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen; "Buğday, Arpa Çeşit Demonstrasyonu" tarla günü, Gelibolu'da düzenlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen "Buğday, Arpa Çeşit Demonstrasyonu" tarla günü etkinliğinde 14 çeşit buğday ve 2 çeşit arpa türü yer aldı. Üreticiler sahada buğday ve arpa çeşitlerini inceledi. Etkinlikte Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. İrfan Öztürk denemeye alınan çeşitlerin arazide çeşit özelliklerini üreticilere tanıttı. Denemeye alınan çeşitler ile ilgili bilgiler hasattan sonra kamuoyuna aktarılacak.

Tarla Günü Programına Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Gelibolu Protokol üyeleri, Akparti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları, il ilçe müdürlükleri idarecileri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konu uzmanları, Ziraat Odası başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, teknik personel, muhtarlar ve üreticiler katıldı. - ÇANAKKALE