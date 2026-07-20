Geminbeli Tüneli 4 Eylül'de Açılacak - Son Dakika
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Geminbeli Tüneli 4 Eylül'de Açılacak

Geminbeli Tüneli 4 Eylül\'de Açılacak
20.07.2026 11:33
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Sivas'taki Geminbeli Tüneli'nin açılışı 4 Eylül'de yapılacak, 13 yıl süren inşaat süreci sona erecek.

Sivas'ta Bayburt Grup tarafından yapımı üstlenilen Geminbeli Tüneli aradan geçen 13 yıla rağmen hala bitirilemezken, tünelin açılışı için 4 Eylül tarihi verildi.

Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, "İnşallah aksamadan 4 Eylül tarihinde tüneli yetiştireceğiz. Kış sezonu öncesi kesin olarak açılacak." dedi.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlaması planlanan Geminbeli Tüneli'nin yapımına 2013 yılında başlandı. Bayburt Group tarafından inşası süren tünelin 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanırken, aradan geçen 13 yıla rağmen hala tamamlanamadı. 8 farklı ulaştırma bakanının döneminde bitirilemeyen ve yapımı adeta yılan hikayesine dönen Geminbeli Tüneli, kış aylarında sürücülere zor anlar yaşattı. Toplam uzunluğu 8,6 kilometre olan tünel bölge halkını mağdur etti.

Geminbeli Tüneli kış öncesi açılacak

Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda söz alan Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, "Geminbeli tüneli ve bağlantı yolları burayla ilgili daha önce belirttiğimiz tarihe yetiştirmek için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. İnşallah aksamadan 4 Eylül tarihinde tüneli yetiştireceğiz. Yoğun bir şekilde takip ediyor ve çalışmaları izliyoruz. Kış sezonu öncesi kesin olarak açılacak" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Geminbeli Tüneli 4 Eylül'de Açılacak - Son Dakika

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