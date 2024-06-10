Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Aşevi ve Halk Market'in kapatılacağı söylentilerine açıklama yaptı

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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Aşevi ve Halk Market'in kapatılacağı söylentilerine ilişkin açıklama yaptı. Gemlik Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Deviren "Halk Market ve Aşevi'ni kapatmıyoruz, daha verimli hale getiriyoruz" dedi.

Başkan Deviren, aşevinde önce kanalizasyon ve temizlik problemleri yaşandığını, Gemlik Belediyesi tarafından gerekli tamirat ve temizlik işlerinin yaptırıldığını, böyle bir girişimde sağlık ve verimlilik açısından kontrolün belediyede olması gerektiğini söyledi. Osmangazi Belediyesi'nde hizmete sunulan Halk Lokantası'nı örnek veren Deviren, hizmetin devam edeceğini, ihtiyaç sahiplerinin buradan ücretsiz faydalanacağını, tesisin isminin ise Kamil Beki Halk Lokantası olacağını müjdeledi.

Halk Market hakkında da açıklama yapan Başkan Deviren, hizmetin Halk Büfeler üzerinden devam edeceğini, burada da nezih ve temiz bir Halk Lokantası hizmete sunacaklarını dile getirdi. - BURSA