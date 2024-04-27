Gemlik Belediyesi Kaldırım İşgaliyle Mücadelesini Sürdürüyor

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Gemlik Belediyesi'nin seyyar satıcı ve kaldırım işgaliyle ilgili mücadelesi aralıksız sürüyor. Kaldırım işgali sebebiyle ceza kesilen bir işletme sahibi, baygınlık geçirdi.

Gemlik ilçesinde, belediye zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Seyyar satıcı ve kaldırım işgaline göz açtırmayan ekipler, birçok esnaf ve seyyar satıcıya cezai işlem uyguladı. Kaldırım işgali sebebiyle cezai işlem uygulanan bir esnaf ise baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi zabıta ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - BURSA