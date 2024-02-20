Gemlik Belediyesi Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi\'ne Bayram Demir İsmi Verildi

Belde statüsünden mahalle statüsüne geçen Kurşunlu Mahallesi'nin ilk ve tek belediye başkanı Bayram Demir'in ismi Gemlik Belediyesi Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi'ne verildi.
2009 yılında büyükşehir kanunu ile belde statüsünden mahalle statüsüne geçen Gemlik Kurşunlu Mahallesi'nin ilk ve tek Belediye Başkanı olarak görev yapan, ardından 2019 mahalli idareler seçimiyle Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı olan ve 2020 yılında hayatını kaybeden Bayram Demir'in adı Gemlik Belediyesi Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi'ne verildi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Bayram ağabeyin ismi, çok sevdiği Kurşunlu'da sonsuza kadar yaşayacak" dedi.
Gemlik Belediyesi, ilçenin Kurşunlu Mahallesi'nde yaklaşık 4 bin 500 metrekare alanda ve beş ayrı blokta yaşlı vatandaşlara hizmet veren "Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi'nin" ismi Belediye Meclis Kararıyla "Bayram Demir Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi"oldu.
Başkan Sertaslan, "Bayram ağabeyin ismi sonsuza dek Kurşunlu'da yaşayacak"
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karardan dolayı teşekkür ederken, "Bayram ağabeyimiz gülen yüzü ve tecrübesiyle her zaman bizim yanımızda oldu. Bizlere verdiği katkı ve yaptığı yol göstericiliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Kurşunlu'nun yeri onda her zaman farklıydı ve verdiği hizmetlerle herkesin hatıralarında derin bir yer kapladı. Bizde bu mahallemize kazandırdığımız yaşlı konuk evine Bayram Demir ismini verdik. Bayram ağabeyin ismi, çok sevdiği Kurşunlu'da sonsuza kadar yaşayacak" dedi. - BURSA
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