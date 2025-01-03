Gemlik Belediyesi'nden Ulaşımda Konfor Artıran Çalışmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gemlik Belediyesi'nden Ulaşımda Konfor Artıran Çalışmalar

Gemlik Belediyesi\'nden Ulaşımda Konfor Artıran Çalışmalar

Gemlik Belediyesi, kırsal ve merkez mahallelerde ulaşımı daha konforlu hale getirmek için yol, taş parke ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki alt yapı sorunlarını gidererek ulaşımda yaşanan aksaklıkların önüne geçiyor.

03.01.2025 11:08  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Belediyesi, kırsal ve merkez mahallelerde ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla yol, taş parke ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Orhaniye Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar, ihtiyaç duyulan sokaklarda hızla sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bakır Sokak'ta taş parke döşeme ve kaldırım yapımını tamamladı. Mahalle Muhtarı Atilla Kökçam da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek denetledi.

Belediye, kentin gelişen bölgelerinden Cihatlı'da ulaşımın daha kolay hale gelmesi için yol çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Özellikle yağışlı havalarda ulaşımda yaşanan zorlukları gidermek için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yollar açarken mevcut yolların bakım ve tadilatlarını da gerçekleştiriyor. Bu sayede, ulaşımda aksaklıkların yaşanmasının önüne geçiliyor.

Gemlik Belediyesi ayrıca Hisar Mahallesi'nde de önemli bir yol yapım çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde asfalt yama çalışmaları yaparak, mahalledeki yolların daha güvenli ve konforlu hale gelmesini sağladı. Bu çalışmalarla, bölgedeki ulaşımda yaşanacak aksaklıkların önüne geçildi.

Öte yandan, Adliye Mahallesi'nde muhtarlık binasının karşısındaki ana yol kenarındaki balçık alanda yol yapım çalışmaları tamamlandı. Adliye Meydanı ve cami çevresinde ise yaklaşık 250 metrekarelik alana kilit parke taşı döşendi. Bu çalışma sayesinde Adliye sakinlerinin yağışlı havalarda ulaşımı kolaylaştı ve balçık birikintilerinin oluşmasının önüne geçildi.

Gemlik Belediyesi'nin kent genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, vatandaşların ulaşımda daha rahat ve güvenli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yerel Haberler, Politika, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gemlik Belediyesi'nden Ulaşımda Konfor Artıran Çalışmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
18:47 Bakan Fidan: Suriye’nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli Bakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli
18:43 Elias Jelert’e Premier Lig’den talip çıktı Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:12 20 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü: Canlı yayında gözaltı 20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı
18:11 Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:48 “Fergio House“un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi "Fergio House"un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 14:34:27. #1.12#
SON DAKİKA: Gemlik Belediyesi'nden Ulaşımda Konfor Artıran Çalışmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.