Gemlik Körfezi'nde 'bayram' dalışı - Son Dakika
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Gemlik Körfezi'nde 'bayram' dalışı

04.07.2022 14:00

Gemlik Körfezi'nde 'bayram' dalışıBURSA 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 'Bursa'nın aynı zamanda bir deniz kenti olduğunu vurgulamak amacıyla' Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından dalış programı ile kutlandı.

Gemlik Körfezi'nde 'bayram' dalışı

BURSA 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 'Bursa'nın aynı zamanda bir deniz kenti olduğunu vurgulamak amacıyla' Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından dalış programı ile kutlandı. Gemlik Körfezi'ndeki dalışın ardından Gemlik İskele Meydanı'nda yapılan etkinlikte; Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, Bursa'nın sualtı zenginliklerini anlattı.

Bursa'nın Marmara Denizi'ne 115 kilometre kıyısı olduğunun farkındalığını sağlamak, Gemlik Körfezi'nin sahip olduğu biyoçeşitliliği ve dalış turizmi açısından sahip olduğu avantajları gösterebilmek amacıyla '1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda' gün boyu süren etkinlikler düzenlendi. Gemlik Körfezi'nin sualtı biyotası ile ünlü Sırakayalar Mevkii'nde yapılan dalış etkinliğine; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan katıldı. Gemlik Körfezi'nde sualtı zenginliklerini gözleriyle görme imkanı bulan katılımcılar, akşam da Gemlik İskele Meydanı'nda düzenlenen programda Bursa'nın sualtı dünyasını ünlü belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'dan dinledi. Buradaki söyleşi programına, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile Gemlik Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu da katıldı. Söyleşinin ardından yayınlanan Bursa'nın sualtı belgeseli, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, belgesel yapımcıları Tahsin Ceylan ile Mehtap Akbaş'a çiçek vererek teşekkür etti.

Etkinlikte; Gemlik İskele Meydanı'nda açılan Bursa'nın Sualtı Dünyası Fotoğraf Sergisi, Gemliklilerden büyük ilgi gördü.

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Kaynak: İHA

Gemlik Körfezi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gemlik Körfezi'nde 'bayram' dalışı - Son Dakika

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