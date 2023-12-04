 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gemlik Körfezi'ndeki depremler beklenen bir durum - Son Dakika

Gemlik Körfezi'ndeki depremler beklenen bir durum

Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Zeki Hasgür, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin Güney Marmara için beklenen bir durum olduğunu belirtti. Hasgür, bu depremlerin haberci niteliği taşıdığını ve izlenmesi gerektiğini söyledi.

Gemlik Körfezi\'ndeki depremler beklenen bir durum
04.12.2023 - 11:54,  Güncelleme: 11:56
Abone Ol

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 ve 4.5'lik depremler ile ilgili "Güney Marmara için beklediğimiz bir depremdi" diyen Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Zeki Hasgür Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı (KAF) etkilemez diyemeyiz. Haberci depremler olarak izlemeliyiz" dedi.

Gemlik Körfezi'nde 3 dakika arayla meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki deprem de tüm Marmara bölgesinde hissedildi. Özellikle İstanbul'da hissedilmesi üzerine beklenen büyük İstanbul depremi için de korkuya sebep olan sarsıntılar ile ilgili Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Zeki Hasgür, "Bu bölgede daha önce kırılma olmaması nedeniyle Güney Marmara'da beklenen bir depremdir. Kuzey Marmara fay hattı 1999'da kırılmıştı. Ancak Güney Marmara'da bir kırılma olmadı bu süre içinde. Zaten gerilmiş, yükselmiş olan Güney Marmara'da 6 Şubat'taki son depremlerden sonra bölgenin gerilimi arttı. Bu 5.1 büyüklüğündeki depremi beklenen bir deprem olarak nitelendirebiliriz. Ancak bunlar ipucu veren, haberci depremlerdir. Bunun gibi 5.1 gibi depremlerin olmasını bekleyebiliriz. İzlenmesi gerekir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gemlik Körfezi, Marmara, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gemlik Körfezi'ndeki depremler beklenen bir durum - Son Dakika


11:59
İstanbul'u da sallayan depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum: Depremi kuzey kolda bekliyoruz İstanbul'u da sallayan depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum: Depremi kuzey kolda bekliyoruz
11:45
Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem
11:45
Android telefonlarda deprem uyarı sistemi nasıl aktif hale getirilir? İşte merak edilen sorunun yanıtı Android telefonlarda deprem uyarı sistemi nasıl aktif hale getirilir? İşte merak edilen sorunun yanıtı
11:42
Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi kapandı Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi kapandı
11:38
Çağla Şıkel canlı yayında depreme yakalandı Çağla Şıkel canlı yayında depreme yakalandı
11:27
Ahmet Ercan'dan Marmara depremiyle ilgili ilk değerlendirme: İstanbul ile ilişkisizdir Ahmet Ercan'dan Marmara depremiyle ilgili ilk değerlendirme: İstanbul ile ilişkisizdir
11:25
Sosyal güvenlik uzmanı depreme canlı yayında yakalandı Sosyal güvenlik uzmanı depreme canlı yayında yakalandı
10:55
İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili Vali Gül'den rahatlatan açıklama: Olumsuz bir durum yok İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili Vali Gül'den rahatlatan açıklama: Olumsuz bir durum yok

Son Dakika
11:45 Android telefonlarda deprem uyarı sistemi nasıl aktif hale getirilir? İşte merak edilen sorunun yanıtı
11:42 Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi kapandı
11:38 Çağla Şıkel canlı yayında depreme yakalandı
11:27 Ahmet Ercan'dan Marmara depremiyle ilgili ilk değerlendirme: İstanbul ile ilişkisizdir
11:25 Sosyal güvenlik uzmanı depreme canlı yayında yakalandı
10:55 İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili Vali Gül'den rahatlatan açıklama: Olumsuz bir durum yok
10:51 Marmara'daki deprem öncesi Android telefonlara gelen uyarı mesajı dikkat çekti
10:48 Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
10:46 Türkiye'de her maç yaşananlar İngiltere'de bir kere yaşandı ortalık ayağa kalktı! Haaland çılgına döndü
10:49 Terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2023 12:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: Gemlik Körfezi'ndeki depremler beklenen bir durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement