Gemlik'te deprem arama kurtarma tatbikatı yapıldı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, AFAD koordinesinde yıkımı süren bir sitede deprem arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sebebiyle yıkımı devam eden sitenin enkazında yapılan arama kurtarma tatbikatına yüzlerce AFAD personelinin yanı sıra bölgeye getirilen çok sayıda iş makinesi de destek verdi. Sabah erken saatlerde başlayan tatbikat sebebiyle çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. - BURSA