Gemlik'te deprem arama kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Gemlik'te deprem arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kentsel dönüşüm sebebiyle yıkımı süren bir sitede AFAD koordinesinde deprem arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Yüzlerce AFAD personeli ve çok sayıda iş makinesi, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara destek verdi. Tatbikat sebebiyle birçok yol trafiğe kapatılırken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

06.06.2024 11:14
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, AFAD koordinesinde yıkımı süren bir sitede deprem arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sebebiyle yıkımı devam eden sitenin enkazında yapılan arama kurtarma tatbikatına yüzlerce AFAD personelinin yanı sıra bölgeye getirilen çok sayıda iş makinesi de destek verdi. Sabah erken saatlerde başlayan tatbikat sebebiyle çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik'te deprem arama kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemlik'te deprem arama kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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