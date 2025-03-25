Gemlik\'te Kadınlardan İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Gemlik Umurbey Kadın Girişimi Derneği Ramazan ayının başından bu yana her gün ihtiyaç sahibi 100 aileye yemek yadımı yapıyor.

Her akşam iftarda 4 çeşit sıcak yemek sunan kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin sıcak ve sağlıklı bir öğünle buluşmalarını sağlıyor. Yardımlar, Ramazan'ın manevi atmosferine uygun bir şekilde, ihtiyaç sahiplerinin yalnız olmadığını hissettirmeyi amaçlıyor. Dernek Ramazan ayı dışında da yılın her ayında 15 öğrenciye burs vererek, onların eğitim hayatlarına katkı sunuyor.

Eğitim, bir toplumun geleceği için en önemli unsurlardan biridir, bu nedenle her yıl burs verdiğimiz öğrencilerin daha aydınlık bir geleceğe adım atmalarını desteklediklerini ifade eden Başkan Nesrin Ünlü, bu yardımların yanı sıra her bayramda 15 çocuğa bayramlık kıyafet temin ederek onların yüzlerini güldürdüklerini söyledi.

Başkan Ünlü "Bayramlar, sevinçlerin ve paylaşmanın ön plana çıktığı özel zamanlardır. Bu özel günlerde çocuklarımızın daha mutlu olabilmesi için bir nebze de olsa katkı sağlamak, bizler için büyük bir anlam taşıyor. Gemlik Umurbey Kadın Girişimi Derneği olarak hem Ramazan ayında hem de yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz yardımlar, toplumun farklı kesimlerine dokunarak Gemliklilerin yaşamlarına katkı sunmayı amaçlıyor. Bu tür yardımların sadece maddi değil, manevi değerleri de olduğuna inanıyor ve her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - BURSA