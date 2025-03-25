Gemlik'te Kadınlardan İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gemlik'te Kadınlardan İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Gemlik\'te Kadınlardan İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Gemlik Umurbey Kadın Girişimi Derneği, Ramazan'da her gün 100 aileye sıcak yemek yardımı yapıyor.

25.03.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Gemlik Umurbey Kadın Girişimi Derneği Ramazan ayının başından bu yana her gün ihtiyaç sahibi 100 aileye yemek yadımı yapıyor.

Her akşam iftarda 4 çeşit sıcak yemek sunan kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin sıcak ve sağlıklı bir öğünle buluşmalarını sağlıyor. Yardımlar, Ramazan'ın manevi atmosferine uygun bir şekilde, ihtiyaç sahiplerinin yalnız olmadığını hissettirmeyi amaçlıyor. Dernek Ramazan ayı dışında da yılın her ayında 15 öğrenciye burs vererek, onların eğitim hayatlarına katkı sunuyor.

Eğitim, bir toplumun geleceği için en önemli unsurlardan biridir, bu nedenle her yıl burs verdiğimiz öğrencilerin daha aydınlık bir geleceğe adım atmalarını desteklediklerini ifade eden Başkan Nesrin Ünlü, bu yardımların yanı sıra her bayramda 15 çocuğa bayramlık kıyafet temin ederek onların yüzlerini güldürdüklerini söyledi.

Başkan Ünlü "Bayramlar, sevinçlerin ve paylaşmanın ön plana çıktığı özel zamanlardır. Bu özel günlerde çocuklarımızın daha mutlu olabilmesi için bir nebze de olsa katkı sağlamak, bizler için büyük bir anlam taşıyor. Gemlik Umurbey Kadın Girişimi Derneği olarak hem Ramazan ayında hem de yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz yardımlar, toplumun farklı kesimlerine dokunarak Gemliklilerin yaşamlarına katkı sunmayı amaçlıyor. Bu tür yardımların sadece maddi değil, manevi değerleri de olduğuna inanıyor ve her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Umurbey, Eğitim, Gemlik, bursa, Yerel, Yaşam, Burs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gemlik'te Kadınlardan İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

15:35 Şişli’deki kent lokantaları neden kapalı Dikkat çeken 19 Mart detayı Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
14:03 Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 16:00:53. #7.12#
SON DAKİKA: Gemlik'te Kadınlardan İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement