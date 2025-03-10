Gemlik'te Yabancı Dilencilere Operasyon: 7 Bin TL'ye El Konuldu - Son Dakika
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Gemlik'te Yabancı Dilencilere Operasyon: 7 Bin TL'ye El Konuldu

Gemlik\'te Yabancı Dilencilere Operasyon: 7 Bin TL\'ye El Konuldu

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yalova'dan gelerek dilenmeye çalışan yabancı uyruklu şahısları tespit ederek 7 bin TL'ye el koydu. Ekipler, dilencilik yapan kişilerin duyguları istismar ettiğini vurgulayarak bu duruma karşı vatandaşları uyardı.

10.03.2025 14:16  Güncelleme: 14:19
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Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor. Yalova'dan Gemlik'e dilenmek için gelen yabancı uyruklu şahısları tespit eden ekipler, dilencilerin üzerinden çıkan 7 bin TL'ye el koydu.

Gemlik'e özellikle hafta sonları dilenmeye gelen şahıslara karşı Zabıta Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Yalova'dan 77 MA plakalı kapalı kasa kamyonetle Gemlik'e gelen ve ilçenin çeşitli noktalarına dağılarak vatandaşların duygularını istismar eden yabancı uyruklu şahısları tespit eden ekipler, şahısları yakalayarak polis eşliğinde Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirdi. Burada yapılan araştırmalar sonucu şahısların üzerinden çıkan 7 bin TL'ye, kamuya aktarılmak üzere el koyuldu. Ayrıca, dilenen şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine istinaden idari yaptırım kararı tanzim edildi.

Zabıta ekipleri, dilenerek duyguları istismar eden şahıslara para verilmemesi konusunda uyarıda bulunurken, bu kişilerin görüldüğü anda 444 16 05 numaralı telefondan ihbar edilmesi gerektiğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik'te Yabancı Dilencilere Operasyon: 7 Bin TL'ye El Konuldu - Son Dakika

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