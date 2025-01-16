Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Yerel

Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu

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Aydın-Denizli Otoyolu'nda görev yapan jandarma astsubayı Tolga Gökalp, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

16.01.2025 01:09  Güncelleme: 07:15
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Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu
AYDIN - Aydın- Denizli Otoyolu'nda trafik jandarması olarak görev yapan Tolga Gökalp evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay, İsabeyli Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nda otoyol trafik jandarması olarak görev yapan Tolga Gökalp'in evinden silah sesi geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Gökalp'i silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gökalp'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölüm haberini alan mesai arkadaşları genç astsubayın evine gelirken, aslen Mersinli olduğu öğrenilen Gökalp'in yaklaşık 3 ay önce Nazilli'deki görevine başladığı öğrenildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik de olayı öğrenir öğrenmez olay yerine gelerek ilgili personellerden bilgi aldı. Gökalp'in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyorYapılan ilk incelemelere göre Gökalp'in beylik tabancası ile kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu - Son Dakika

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