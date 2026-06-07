Genç Çiftlere Evlilik Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Alaşehir'de evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik eğitim programları devam ediyor. Proje kapsamında gençlere hem faizsiz kredi desteği hem de evlilik öncesi danışmanlık hizmeti sunuluyor.

"Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında Alaşehir Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, evlilik arifesindeki genç çiftler bir araya geldi. Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde düzenlenen programda çiftlere sağlıklı aile yapısının temelleri anlatıldı.

Eğitimlerde, Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı eğiticisi Sosyolog Gamze Yılmaz tarafından; evlilikte iletişim becerileri, çatışma çözme yöntemleri, aile içi sorumluluklar, finans yönetimi, bağımlılıkla mücadele, sağlık ve aile hukuku konularında bilgiler verildi.

Program hakkında açıklamalarda bulunan Gamze Yılmaz, güçlü toplumların temelinin güçlü ailelerden geçtiğini belirterek, "Evlilik sadece iki insanın bir araya gelmesi değil, iki farklı hayatın ortak bir gelecekte buluşmasıdır. Amacımız gençlerimizin evlilik sürecine bilinçli hazırlanmasını sağlamak ve sağlıklı iletişim becerileri kazandırmaktır. Sağlam aile yapısı güçlü bir geleceğin en önemli teminatıdır" dedi.

Yılmaz, proje kapsamında genç çiftlere 48 ay vadeli, ilk 2 yılı geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteği sağlandığını ifade ederek, "Her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması halinde 250 bin TL, eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise 200 bin TL kredi desteği veriliyor. Ayrıca geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan çiftlere yönelik önemli kolaylıklar da sunuluyor" diye konuştu.

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sürdürüleceği bildirildi. - MANİSA