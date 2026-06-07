Genç Çiftlere Evlilik Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Çiftlere Evlilik Desteği

Genç Çiftlere Evlilik Desteği
07.06.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de evlenecek gençlere eğitim ve faizsiz kredi desteği sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Alaşehir'de evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik eğitim programları devam ediyor. Proje kapsamında gençlere hem faizsiz kredi desteği hem de evlilik öncesi danışmanlık hizmeti sunuluyor.

"Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında Alaşehir Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, evlilik arifesindeki genç çiftler bir araya geldi. Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde düzenlenen programda çiftlere sağlıklı aile yapısının temelleri anlatıldı.

Eğitimlerde, Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı eğiticisi Sosyolog Gamze Yılmaz tarafından; evlilikte iletişim becerileri, çatışma çözme yöntemleri, aile içi sorumluluklar, finans yönetimi, bağımlılıkla mücadele, sağlık ve aile hukuku konularında bilgiler verildi.

Program hakkında açıklamalarda bulunan Gamze Yılmaz, güçlü toplumların temelinin güçlü ailelerden geçtiğini belirterek, "Evlilik sadece iki insanın bir araya gelmesi değil, iki farklı hayatın ortak bir gelecekte buluşmasıdır. Amacımız gençlerimizin evlilik sürecine bilinçli hazırlanmasını sağlamak ve sağlıklı iletişim becerileri kazandırmaktır. Sağlam aile yapısı güçlü bir geleceğin en önemli teminatıdır" dedi.

Yılmaz, proje kapsamında genç çiftlere 48 ay vadeli, ilk 2 yılı geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteği sağlandığını ifade ederek, "Her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması halinde 250 bin TL, eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise 200 bin TL kredi desteği veriliyor. Ayrıca geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan çiftlere yönelik önemli kolaylıklar da sunuluyor" diye konuştu.

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sürdürüleceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Evlilik, Finans, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Çiftlere Evlilik Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti
Rahmi Koç’tan tepkileri çeken “Kürt kadın hasta“ fıkrası Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası

09:49
Belçika’da olay görüntü Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
08:37
ABD’de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
08:36
İstanbul’da esrarengiz olay Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
08:20
Üç ilimizde seçim heyecanı Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
07:20
Türkiye tatilinde ilginç kriz Rus kadınlar birbirini eleştirdi
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi
06:40
Hürmüz Boğazı’nda kritik gelişme ABD iki İran İHA’sını düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 10:01:38. #7.13#
SON DAKİKA: Genç Çiftlere Evlilik Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.