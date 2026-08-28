Genç Girişimciler Kurulu Toplandı - Son Dakika
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Genç Girişimciler Kurulu Toplandı

Genç Girişimciler Kurulu Toplandı
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ETSO bünyesindeki GGK, girişimcilik desteği ve eğitim konularını değerlendirdi, yeni projeler tanıtıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK), Ağustos ayı olağan icra kurulu toplantısını İl GGK Başkanı İsmail Suci başkanlığında yaptı.

Ekonomi gündemi ve faaliyet değerlendirmeleri

Toplantının açılışının ardından, Temmuz 2026 döneminde yürütülen faaliyetler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Kurul üyeleri; Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın katılımıyla ETSO ev sahipliğinde düzenlenen "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" programının sonuçlarını istişare etti. Ayrıca, Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) kapsamında pilot okullarda oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantılarında ele alınan eğitim ve istihdam konuları kurulla paylaşıldı.

Yeni girişimcilere tam destek

Girişimcilik ekosistemini büyütmeye yönelik adımların atıldığı toplantıda, iki yeni girişimci misafir edildi. Genç girişimciler Alperen Özer ve Haktan Bakan'ın projelerini dinleyen kurul üyeleri, girişimcilik serüvenlerinde kendilerine ETSO ve GGK olarak her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. Gündemin bir diğer maddesinde ise KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 3. dönem başvuru süreçleri hakkında icra kurulu üyelerine bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, kurulun çalışmalarına sunduğu katkılardan dolayı GGK üyesi Baklavacı Selami Usta'ya da teşekkür edildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

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