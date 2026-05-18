Genç Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol'un Vefatı
Genç Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol'un Vefatı

18.05.2026 11:14
27 yaşında kalp krizi geçiren Üsteğmen Oğuzhan Varol için uğurlama töreni düzenlendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 27 yaşında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol için İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Genç komutanın naaşı, törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karakol komutanı olarak görev yapan ve dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol için İl Jandarma Komutanlığı'nda resmi uğurlama töreni gerçekleştirildi. Mudurnu'da yaklaşık 3 yıldır görev yapan Konya doğumlu Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol, dün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanmıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Varol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Memleketine törenle uğurlandı

Genç yaşta vefatıyla jandarma teşkilatını ve sevenlerini yasa boğan Üsteğmen Oğuzhan Varol için bugün sabah saatlerinde Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende merhum üsteğmenin özgeçmişi okunarak dualar edildi. Silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan Üsteğmen Varol'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine dualarla uğurlandı. - BOLU

Kaynak: İHA

