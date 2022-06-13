Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları inceledi

13.06.2022 11:20
Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları inceledi

Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, ilçeye bağlı Sarmakaya köyünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, ilçeye bağlı Sarmakaya köyünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, köy ziyaretlerine olarak devam ediyor. İlçeye bağlı Sarmakaya köyünü ziyaret eden Kaymakam Kaptanoğlu, hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kaptanoğlu, "Sarmakaya köyümüzü ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik ve kıymetli büyüklerimizi ziyaret ettik. Ayrıca 2022 yılı yatırım programımızda yer alan işlerle ilgili incelemelerde bulunduk" dedi.

Kaymakam Kaptanoğlu'nun ziyaretine ilçe Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik de eşlik etti. - BİNGÖL

Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları inceledi
Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları inceledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Kaymakamı Kaptanoğlu köydeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

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