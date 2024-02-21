Genç kursiyerlerden Fadıloğluna büyük sevgi

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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarında eğitim gören gençlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Kendilerine verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, hep bir ağızdan, 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını söylediler.

Meslek hayallerine giden yolda sunduğu nitelikli imkanlarla gençleri yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediyesi, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları kapsamında eğitimlere katılan kursiyerlere özel bir ilgi gösteriyor. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen programda faal kursiyerler ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlayarak bekçi, polis, öğretmen, antrenör, spor yöneticisi ve subay olabilmek için ilk adımı atan gençlerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen faaliyetler hakkında gençlere bilgi verdi. Genç kursiyerler, Başkan Fadıloğlu'nun salona giriş yaptığı anda hep bir ağızdan 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını söylemeye başladılar. Başkan Fadıloğlu da şarkıyı söyleyen gençlere eşlik etti.

"Onlarla gurur duyuyorum"

Gençlerin potansiyeline inandıklarını ve onların başarılı olmaları için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,"Gençlerimiz bizim için geleceğin teminatıdır. Onlara en nitelikli imkanları sunmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Gençlerimizin potansiyeline inanıyor ve onların başarılı olmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarında eğitim gören ve birbirinden önemli başarılar elde eden kursiyerlerimizin, başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hedeflerine emin adımlarla yürümeleri noktasında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Başkanımızdan allah razı olsun"

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Reyyan Ceren Özcan, Başkan Fadıloğlu'nun gençlerle koyu bir sohbet gerçekleştirdiği programda söz olarak verilen desteğin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Özcan, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Biz gençlere sunduğu imkanlar, verdiği desteklerle hayal ettiğimiz mesleği yapabilmek için ilk adımımızı attık. Bu destek benim adıma çok kıymetli, bu yüzden ne kadar teşekkür etsem az olur. İnşallah diğer kursiyer arkadaşlarım da benim gibi hedeflerine ulaşırlar. Yol uzun, şimdi yeni hedeflerle birlikte yürüme zamanı. Biz, beraber yürüdük bu yollara demeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP