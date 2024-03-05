Genç Kuşak Akademisi gençlerin hizmetinde - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Genç Kuşak Akademisi gençlerin hizmetinde

Uşak Belediyesi'nin gençlerin sosyalleşmesi ve kişisel gelişimini artırmak amacıyla kurduğu Genç Kuşak Akademi, gençlerin yoğun katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlerin eğitiminin önemini vurgulayarak, güçlü bir gelecek için güçlü temeller atılması gerektiğini belirtti.

05.03.2024 19:41  Güncelleme: 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç Kuşak Akademisi gençlerin hizmetinde

Genç Kuşak Akademi açıldı

UŞAK - Uşak Belediyesi'nin gençlerin sosyalleşmesi ve kişisel gelişimini artırması amacıyla kurduğu Genç Kuşak Topluluğu, bünyesine yepyeni bir tesisi kattı.

Gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Genç Kuşak Akademi, içerisindeki donatılarla öğrencilerden tam not aldı. Açılışta konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlerin eğitiminin her şeyden önemli olduğunu, güçlü bir gelecek için güçlü temeller atılması gerektiğini vurguladı.

Açılış programında konuşma yapan Başkan Çakın, "Gençlerimiz için hizmete kazandırdığımız bir yapının daha açılışını gerçekleştirmek için sizlerle bir araya gelmekten büyük bir büyük mutluluk duyuyorum. Göreve başladığımızda hiç tahmin edemediğimiz bir pandemi süreciyle karşı karşıya geldik. Bu süreçte vatandaşlarımız maalesef hem sağlık hem de ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçti. Bizler de tabi ki Uşak Belediyesi olarak bütün çalışmalarımızı ve projelerimizi bir kenara bıraktık ve öncelikle vatandaşlarımızın sağlık problemlerine ve esnaflarımızın maddi sıkıntılarına destek olmayı kendimize görev edindik. İki sene süren pandemi döneminde okula gidilemedi, dışarıya çıkılamadı ve toplu etkinlikler gerçekleştirilemedi. Pandemi süreci sonrasında özellikle gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda belediye olarak sosyal hayatımızı daha da geliştirmek ve pandemi psikolojisini üstümüzden atmak için çeşitli etkinlikler düzenlememiz gerektiğine karar kıldık. Gençlerimize daha yakından ulaşabilmek, talep ve isteklerini bizzat onlardan dinlemek için Genç Kuşak Topluluğumuzu oluşturduk. İlk olarak şehirdeki gençlerin uğrak noktası olan Atapark'ta bulunan kulenin altındaki merkezimi gençlerimiz için Genç Kuşak Kule Altı olarak tahsis ettik. Gençlerimizin yoğun bir ilgi ve sevgi ile kullandığı Kule Altı'nda birçok renkli etkinlik gerçekleştirdik. Baktık ki Kule Altı gençlerimiz tarafından çok verimli bir şekilde kullanıyor, biz de dedik ki şehrimizin dört bir tarafında gençlerimiz için yeni merkezler yapmalıyız. Bu doğrultuda bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Genç Kuşak Akademi'yi kurmaya karar verdik. İnşallah burada da pek çok gencimiz hem uygun fiyatlı kurs alarak derslerine çalışacak hem de sosyalleşme fırsatı yakalayacak." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesim töreniyle Genç Kuşak Akademi'nin açılışı yapıldı.

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Kuşak Akademisi gençlerin hizmetinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:37 Adana’da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Adana'da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 21:18:32. #1.12#
SON DAKİKA: Genç Kuşak Akademisi gençlerin hizmetinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement