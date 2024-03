Yerel

Genç Kuşak Akademisi gençlerin hizmetinde

Genç Kuşak Akademi açıldı

UŞAK - Uşak Belediyesi'nin gençlerin sosyalleşmesi ve kişisel gelişimini artırması amacıyla kurduğu Genç Kuşak Topluluğu, bünyesine yepyeni bir tesisi kattı.

Gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Genç Kuşak Akademi, içerisindeki donatılarla öğrencilerden tam not aldı. Açılışta konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlerin eğitiminin her şeyden önemli olduğunu, güçlü bir gelecek için güçlü temeller atılması gerektiğini vurguladı.

Açılış programında konuşma yapan Başkan Çakın, "Gençlerimiz için hizmete kazandırdığımız bir yapının daha açılışını gerçekleştirmek için sizlerle bir araya gelmekten büyük bir büyük mutluluk duyuyorum. Göreve başladığımızda hiç tahmin edemediğimiz bir pandemi süreciyle karşı karşıya geldik. Bu süreçte vatandaşlarımız maalesef hem sağlık hem de ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçti. Bizler de tabi ki Uşak Belediyesi olarak bütün çalışmalarımızı ve projelerimizi bir kenara bıraktık ve öncelikle vatandaşlarımızın sağlık problemlerine ve esnaflarımızın maddi sıkıntılarına destek olmayı kendimize görev edindik. İki sene süren pandemi döneminde okula gidilemedi, dışarıya çıkılamadı ve toplu etkinlikler gerçekleştirilemedi. Pandemi süreci sonrasında özellikle gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda belediye olarak sosyal hayatımızı daha da geliştirmek ve pandemi psikolojisini üstümüzden atmak için çeşitli etkinlikler düzenlememiz gerektiğine karar kıldık. Gençlerimize daha yakından ulaşabilmek, talep ve isteklerini bizzat onlardan dinlemek için Genç Kuşak Topluluğumuzu oluşturduk. İlk olarak şehirdeki gençlerin uğrak noktası olan Atapark'ta bulunan kulenin altındaki merkezimi gençlerimiz için Genç Kuşak Kule Altı olarak tahsis ettik. Gençlerimizin yoğun bir ilgi ve sevgi ile kullandığı Kule Altı'nda birçok renkli etkinlik gerçekleştirdik. Baktık ki Kule Altı gençlerimiz tarafından çok verimli bir şekilde kullanıyor, biz de dedik ki şehrimizin dört bir tarafında gençlerimiz için yeni merkezler yapmalıyız. Bu doğrultuda bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Genç Kuşak Akademi'yi kurmaya karar verdik. İnşallah burada da pek çok gencimiz hem uygun fiyatlı kurs alarak derslerine çalışacak hem de sosyalleşme fırsatı yakalayacak." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesim töreniyle Genç Kuşak Akademi'nin açılışı yapıldı.