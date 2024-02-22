Genç MAGİNDER üyeleri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Doğanşehir ilçesinde Söğüt İlkokulu öğrencilerini yalnız bırakmadı.
Deprem bölgesi Malatya'da birçok faaliyete imza atan Malatya Genç Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) bünyesinde oluşturulan Genç MAGİNDER üyeleri de sosyal sorumluluk projeleri ile halkın gönlüne dokunuyor. Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı ilçelerden olan Doğanşehir'in Söğüt Mahallesine giden Genç MAGİNDER ekibi Sertaç Özhüsrev öncülüğünde Söğüt İlkokulu'nda öğrencileri ziyaret ettiler.
Burada anasınıfı öğrencileri ile bir araya gelen Özhüsrev ve yönetim kurulu üyeleri, öğrencilere bayramlık hediye çeki takdim etti. Ayrıca MAGİNDER Hanım Komisyon Başkanı Şahide Baran, Okul Öncesi Derneği projesi olan 'Bilinçli Aile Bilinçli Toplum Projesi' kapsamında verilere 'Olağan Üstü Durumlarda Aile içi İletişim" semineri verdi.
Proje kapsamında gönüllü olarak ekipte yer alan 'Çitlembik Abla Eğlence Show' ekibi de 130 öğrenciye eğlenceli saatler yaşattı. Genç MAGİNDER Başkanı Sertaç Özhüsrev, Kırsal mahallelerde ulaşılamayan birçok okul ve ailelerin olduğuna değinerek, "Bizler var olduğumuz sürece MAGİNDER ailesi olarak her daim sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında buralara ulaşmaya ve bu güzel kalplere dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Yerel › Genç MAGİNDER, Doğanşehir ilçesindeki öğrencilere destek oldu - Son Dakika
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