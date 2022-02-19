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Genç MÜSİAD'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Genç MÜSİAD'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

19.02.2022 00:58
Genç MÜSİAD'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, Kayseri Şube Başkanı Kadir Andaç ve Kayseri Şubesi heyetini makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, Kayseri Şube Başkanı Kadir Andaç ve Kayseri Şubesi heyetini makamında kabul etti. Büyükkılıç, genç sanayici ve iş insanlarına tavsiyelerde bulundu.

Kentteki sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, onların tavsiye ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Genç MÜSİAD yönetimi, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Genç MÜSİAD üyeleri ile buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iş dünyasından gelen genç konuklarına, kendilerini sürekli geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde verdi.

Başkan Büyükkılıç, Genç MÜSİAD Kayseri Şubesi üyelerinin ziyaretinde yaptığı konuşmada, gelişimin önemine vurgu yaptı. Büyükkılıç, "Bakıyorum şöyle hepiniz eğitimli, donanımlı, özgüven içerisinde, sosyal yönünüzü de böylelikle geliştirmiş olacaksınız ama her gün üzerine bir tık daha koyacak şekilde de gayretin içerisinde olacaksınız" diye konuştu.

Gerçekleşen ziyarette Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan Akbal ise Başkan Büyükkılıç'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, yaptıkları faaliyetler ve dernek hakkında Büyükkılıç'a bilgiler verdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genç MÜSİAD'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç MÜSİAD'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika
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