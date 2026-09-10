Genç Sağlık Sendikası\'ndan üniversite çalışanlarının beklediği becayiş sürecine tepki

Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır Şubesi, üniversitelerde görev yapan idari personelin yıllardır çözülemeyen tayin ve yer değişikliği sorununa ilişkin yaşanan son gelişmelere tepki gösterdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, üniversite idari personelinin becayiş yoluyla karşılıklı naklen atanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelere gönderilen listelerin, eksik bilgi girişi gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi. Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün, yıllardır kronikleşmiş tayin problemi nedeniyle ailesinden ayrı yaşamak zorunda kalan, eşinin ve çocuklarının yanında bulunamayan, aile bütünlüğü bozulan ve ciddi sosyal ve ekonomik mağduriyetler yaşayan üniversite çalışanlarının bulunduğunu söyledi. Böçkün, tam da yıllardır beklenen bu sorunun çözümüne yönelik adımlar atılmış ve çalışanların umutları yeniden yeşermişken, sistemin sağlıklı kurulamaması, bilgi girişlerinin eksik yapılması veya kurumlar arasındaki koordinasyon sorunları nedeniyle sürecin yeniden belirsizliğe sürüklenmesini kabul etmediklerini ifade etti. Üniversite çalışanlarının becayiş başvurularını TC kimlik numaralarıyla bireysel olarak sistem üzerinden gerçekleştirdiğini belirten Böçkün, çalışanların kendi başvurularının sonuçlarını neden doğrudan sistem üzerinden görüntüleyemediğini sordu. Böçkün, kişinin kendi başvurusuna ilişkin bilgiye erişemediği bir sistemin nasıl şeffaf ve güvenilir olabileceğinin açıklanması gerektiğini kaydetti. Üniversitelerde yaşanan tayin ve becayiş sorunlarının çözümünde, diğer kamu kurumlarında uygulanan daha sistematik, şeffaf ve takip edilebilir modellerin neden örnek alınmadığını soran Böçkün, yıllardır çözüm bekleyen bir sorunun başına geçip sistemi kurmak yerine, süreç başlatıldıktan sonra eksikliklerin fark edilmesi ve listelerin geri çekilmesinin çalışanların mağduriyetini daha da artırdığını dile getirdi. "Üniversite çalışanlarının hayatı bir sistem hatasına, eksik bilgi girişine veya kurumlar arasındaki koordinasyon problemine mahküm edilemez" diyen Böçkün, üniversite idari personelinin becayiş sürecinin netleştirilmesi, geri çekilen listelerin akıbetinin kamuoyuna açıklanması ve çalışanların başvuru sonuçlarına bireysel olarak erişebileceği şeffaf bir sistem oluşturulması çağrısında bulundu. Çalışanların yıllardır yaşadığı tayin mağduriyetinin çözümü için atılan adımların geri adım atılarak yeniden belirsizliğe dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini belirten Böçkün, aile bütünlüğünü sağlayacak, çalışanların mağduriyetini giderecek ve hakkaniyeti esas alacak bir tayin sistemi istediklerini söyledi. Böçkün, "Artık bahane değil, çözüm istiyoruz. Artık belirsizlik değil, şeffaflık istiyoruz. Artık yıllarca beklemek değil, hakkaniyetli ve uygulanabilir bir tayin sistemi istiyoruz" dedi.

Böçkün, Genç Sağlık Sendikası olarak üniversite çalışanlarının haklı taleplerinin takipçisi olacaklarını ve süreci sonuna kadar takip edeceklerini belirtti.