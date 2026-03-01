Genç Savcı İbrahim Selim Yazıcı'nın Vefatı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Genç Savcı İbrahim Selim Yazıcı'nın Vefatı

Genç Savcı İbrahim Selim Yazıcı'nın Vefatı
01.03.2026 22:43
Adalet Bakanı Gürlek, genç yaşta hayatını kaybeden savcı Yazıcı için başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun Çarşamba Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İbrahim Selim Yazıcı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç savcının vefatı yargı camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren ve mesleğine adanmış bir hukuk insanını kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını ifade etti. Yazıcı'nın genç yaşına rağmen özverili çalışmalarıyla dikkat çektiğini belirten Gürlek, merhuma Yüce Allah'tan rahmet diledi.

Başsağlığı mesajında Yazıcı'nın ailesine, yakınlarına ve yargı teşkilatına sabır temennisinde bulunan Gürlek, "Teşkilatımızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

