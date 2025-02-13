Genç'te öğrencilerin güvenliği için işbirliği toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Genç'te öğrencilerin güvenliği için işbirliği toplantısı gerçekleştirildi

Genç\'te öğrencilerin güvenliği için işbirliği toplantısı gerçekleştirildi

Bingöl'ün Genç İlçesinde öğrencilerin güvenliği için işbirliği toplantısı düzenlendi.

13.02.2025 17:25  Güncelleme: 17:28
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Bingöl'ün Genç İlçesinde öğrencilerin güvenliği için işbirliği toplantısı düzenlendi.

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel başkanlığında, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen "çocukların güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına yönelik ilçe işbirliği toplantısı", Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam Muhammet Güzel'in yanı sıra Belediye Başkanı Kemal Tartar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Sert, okul müdürleri, okul aile birliği temsilcileri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaymakam GÜZEL, toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmelerinin en büyük öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Kaymakam Güzel, "Öğrencilerimiz bizim için yalnızca eğitim hayatlarını sürdüren bireyler değil, geleceğimizin teminatıdır. Onların sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çevrede yetişmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Eğitim kurumlarımızın çevresinde oluşabilecek her türlü riski en aza indirmek, okul servislerinde güvenliği sağlamak ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Velilerimizin, öğretmenlerimizin ve güvenlik birimlerimizin iş birliği içinde hareket etmesi, çocuklarımızın güvenliği için büyük önem taşıyor. Hep birlikte güçlü bir dayanışma sergileyerek çocuklarımıza daha güvenli bir eğitim ortamı sunacağız" dedi.

Toplantıda, okul çevrelerinde olumsuzlukların önlenmesi, trafik ve asayiş tedbirlerinin planlanması, uyuşturucuyla mücadele, okul servis araçlarının faaliyetleri ve karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç'te öğrencilerin güvenliği için işbirliği toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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