Genç ve yaşlı vatandaşlar tarihi mekanları gezdiler - Son Dakika

Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi bir ilke daha imza attı. 'İki Kuşak Tek Yol' sloganıyla İki kuşağı buluşturan Gençlik Liderleri, genç ve yaşlı vatandaşlara tarihi mekanları ve atlama kulelerini gezdirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' münasebetiyle bir ilki imza attı. 'İki Kuşak Tek Yol' sloganıyla yola çıkan Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, gönüllü gençler ile yaşlı vatandaşları buluşturarak tarihi bir gün yaşamalarını sağladı. Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören gönüllüler grubu Hilalkent Müderris Ahmet Efendi Camii'ne buluştukları yaşlı vatandaşlar ile birlikte sohbet etti. Gençler daha sonra vatandaşlar ile birlikte Abdurrahmangazi Türbesini ve Karskapı Şehitliğini ziyaret ederek Atlama Kulelerini gezdi. Yakutiye Gençlik Merkezi'nde ebru sanatının yapılışını izleyen iki kuşak, ok atmayı da ihmal etmedi.

Hilalkent Müderris Ahmet Efendi Camii Dernek Başkanı Avni Morkoç, "Ülkemizin geleceğini olan gençlerle bizi bir araya getirerek iki kuşağın birbirini anlamasını tanımasını sağladığı için Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Birdal Öztürk nezdinde, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın ile Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürümüz Zülküf Yılmaz'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hayatlarında ilk kez Abdurrahmangazi Türbesine çıkan Üniversiteli gençler, türbeden çok etkilendiklerini ifade ettiler. - ERZURUM