Genç Veterinerin Hayalindeki Çiftlik Gerçekleşti - Son Dakika
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Genç Veterinerin Hayalindeki Çiftlik Gerçekleşti

Genç Veterinerin Hayalindeki Çiftlik Gerçekleşti
19.06.2025 19:49
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Osmancık'ta Veteriner Teknikeri Sacit Sarı, TKDK desteğiyle modern çiftliğini kurdu ve işini büyütüyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan genç veteriner teknikeri, hayalindeki modern çiftliği devlet desteği ile kurdu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Veteriner Teknikeri Sacit Sarı (29), çocukluk hayali olan hayvancılık tesisi için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu. IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrı döneminde sunduğu projesi kabul edilen Sarı, 2,9 milyon liralık yatırımı için 1 milyon 665 bin lira hibe almaya hak kazandı. Aldığı destekle çalışmalara başlayan Sarı, hayalindeki çiftliği kurarak kendi işinin patronu oldu.

"30 tonun üzerinde kırmızı et üretmeyi hedefliyorum"

Çocukluk yıllarından beri hayvancılıkla uğraştığını belirten Sarı, "Mezuniyetim sonrasında özel kliniklerde yardımcı eleman olarak çalıştım. TKDK'nın desteklerinden okul yıllarımda haberdar oldum. Kendi işimi kurma hayalim için biraz para biriktirdikten sonra, ailemin ve TKDK'nın da desteği ile ilgi alanım olan büyükbaş besiciliği üzerine proje verdim. 5 dekarlık yatırım parselimde, 800 metrekare kapalı alan üzerine 60 büyükbaş besi hayvanı kapasiteli bu modern tesisi 2024 yılında tamamlayıp, hibemi aldım. 2025 yılı kurban bayramı sezonuna yetiştirmek için tesisime ilk hayvanlarımı bağladım. Tesiste 2 çalışanımla işlerimizi yürütüyoruz. Hayvan refahının üst düzeyde olduğu, bakım ve beslemenin de aldığım makine ekipmanlarla birlikte kolaylaştığı, Avrupa Birliği standartlarındaki işletmemde hayvanlarım oldukça güzel gelişim sağladı. Bundan sonraki yıllarda da işletmeme sütten kesilmiş erkek dana satın alıp, yılda bir dönem halinde 30 tonun üzerinde kırmızı et üretmeyi hedefliyorum" dedi.

Yapılan desteklerin kendisi gibi genç girişimciler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Sarı, "Ben okulunu okuduğum ve hayalini kurduğum hayvancılık tesisine TKDK desteği ile kavuştum. Hem veteriner teknikeri hem de TKDK'nın desteğinden yararlanıp kendi işinin patronu olmuş bir genç çiftçi olarak, bu desteklerin geniş kitlelere duyurulabilmesi için elimden gelen çabayı göstereceğim. TKDK destekleri tarım ve hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen mesleki tecrübeye sahip gençlere ve kadınlara büyük bir fırsat sunuyor. Devletime ve projemin gerçekleşmesi sırasında yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Osmancık, Çiftlik, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Veterinerin Hayalindeki Çiftlik Gerçekleşti - Son Dakika

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