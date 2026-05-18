Gençler 19 Mayıs'ı Ay-Yıldız Koreografisiyle Kutladı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Mardin Artuklu'daki Olgunlaşma Enstitüsü'nde müzik öğretmeni Şeyma Doğan'ın yıldızı temsil ettiği, liseli öğrencilerin ise ay şeklini oluşturduğu "ay-yıldız" koreografisi büyük beğeni topladı. Türk bayrağını canlandıran gençler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni koro halinde seslendirerek milli mücadele ruhunu yaşattı.

Etkinlikte yer alan Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi öğrencisi Ata Durdu, "Yaptığımız çalışmayla çok mutluyum, başta öğretmenimiz Şeyma Doğan ve okul müdürümüz Yahya Kara'nın emeği çok geçti. Bugün Milli Mücadele'nin başladığı gün olduğu için çok gururluyuz. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır diyebilirim. Gençliğe Hitabe'yi seslendirdiğimiz zaman büyük bir gurur hissettim. Kendi adıma çok gururlu hissediyorum, arkadaşlarımın da aynı duyguyu paylaştığını düşünüyorum" dedi.

Buğra Gülbahar ise "Atatürk'ün bize emanet ettiği bu özel günü elimizden geldiğince yaşattığımız için çok mutluyuz. Hepimiz çok sevinçliyiz. İyi ki Atamız bugünü bizlere armağan etmiş" sözleriyle Atatürk'e minnetini ifade etti.

Etkinlikte yer alan öğrencilerden Sümer Hökelek ise, "Bunu daha önce de yaptığımız için tecrübeliyiz. Bugün milli duygularımız en yüksek seviyedeydi" diye konuştu.

Arda Yıldırım günün anlamına dikkati çekerek, "Bugün Atamızın gençlere emanet ve armağan ettiği bir bayram günü. Bayrağı taşıma sırası bizde. Atatürk, Samsun'a çıkmasıyla beraber Milli Mücadele dönemini başlatmıştır. Buradaki atmosfer kelimelerle anlatılmaz, bence herkes tarafından yaşanmalı" dedi.

Öğrencilerden Hasan Türk ise, "Atamız Gençliğe Hitabe'yi bize emanet ederken büyük ihtimalle çok güzel duygular içerisindeydi. Seslendirdiğimiz parça bence çok güzel oldu. Hocamızın da büyük yardımlarıyla birlikte çok iyi bir iş başardık" ifadelerini kullandı.

"ONLAR BUGÜNÜN ÇOCUKLARI AMA YARININ BÜYÜKLERİ"

Müzik Öğretmeni Şeyma Doğan DA öğrencilerin büyük özveriyle çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz çok mutlu ve gururluyuz. Elimizden geldiğince çocuklarla birlikte çalıştık. Müdürümüzün de çok emek verdiğini biliyorum. 19 Mayıs bizler için çok önemli; çünkü Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı, Samsun'a ayak bastığı gün. Bugünü gençlere armağan etmesinin de bir sebebi var, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Onlar bugünün çocukları ama yarının büyükleri. Ülkemizin çok daha iyi seviyelere geleceğine yürekten inanıyorum. Çünkü çocuklarımız çok azimli, çok hevesli ve çok çalışkanlar."

Mardin'in coğrafyası zaten bu tip etkinliklere çok uygun. Biz mutluyuz. Yaşadığımız bu anı ölümsüzleştirdiğimiz ve çocukların ileride mezun olduklarında hatırlayabilecekleri güzel bir anıları olduğu için çok mutluyuz."