Gençler Avrupa Günü'nü etkinliklerle kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gençler Avrupa Günü'nü etkinliklerle kutladı

18.05.2022 13:50
Gençler Avrupa Günü'nü etkinliklerle kutladı

Eskişehir AB Bilgi Merkezi, "Avrupa Günü Gençlik Buluşmaları" çerçevesinde üniversite öğrencileri için hem eğitici ve öğretici etkinlikler düzenledi hem de eğlendirici aktiviteler gerçekleştirdi.

Eskişehir AB Bilgi Merkezi, "Avrupa Günü Gençlik Buluşmaları" çerçevesinde üniversite öğrencileri için hem eğitici ve öğretici etkinlikler düzenledi hem de eğlendirici aktiviteler gerçekleştirdi.

Eskişehir AB Bilgi Merkezi, Avrupa Günü dolayısı ile gençlerle bir araya geldi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteği ile yapılan etkinlikte, üniversite öğrencileri katılımcı olarak yer aldı. Gün boyu gerçekleşen programda AB gençlik projeleri, eğitim fırsatları ve gönüllü hizmetleri başlıkları hakkında söyleşiler gerçekleştirildi.

Gün boyunca söyleşi ve oturumlar gerçekleştirildi

Söyleşilerde; Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Hareketlilik Koordinatörü ve Eurodesk Türkiye Ulusal Koordinatörü Emirhan Aslan ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Avrupa Dayanışma Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cafer Yıldırım konuşmacı olarak yer aldı. Programda ayrıca Türk ve yabancı öğrencilerinin katılımlarıyla Genç Akademi Derneği Eurodesk Temas Noktası Serdar Koçar, Avrupa Birliği ülkelerindeki eğitim ve gönüllülük projelerine dair deneyimlerini paylaştı. Açık havada yapılan etkinliğe yoğun ilgi gösteren gençler; panel ve söyleşi aralarında ata binerek, çeşitli oyunlar oynayarak ve müzik aktiviteleri gerçekleştirerek keyifli vakit geçirdiler. - ESKİŞEHİR

Gençler Avrupa Günü'nü etkinliklerle kutladı
Gençler Avrupa Günü'nü etkinliklerle kutladı
Gençler Avrupa Günü'nü etkinliklerle kutladı
Gençler Avrupa Günü'nü etkinliklerle kutladı

YORUMLAR
500
Adana'da yapılacak 5 spor tesisinin temeli törenle atıldı Adana'da yapılacak 5 spor tesisinin temeli törenle atıldı Eskişehir'de 19 Mayıs'a Coşkuyla Kutlama Eskişehir'de 19 Mayıs'a Coşkuyla Kutlama
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Avrupa Günü, Eskişehir, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençler Avrupa Günü'nü etkinliklerle kutladı - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:48:28. #1.13#
SON DAKİKA: Gençler Avrupa Günü'nü etkinliklerle kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement