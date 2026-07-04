Gençler Doğayı Koruma Bilinciyle Hareket Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Yaz Kulübü kapsamında düzenlenen "Mavi Denizler Güvenli Yuva" programı ile gençler, doğayı koruma bilincini yerinde öğrenerek anlamlı bir çevre hareketine imza attı.

Program çerçevesinde Muğla'nın dünyaca ünlü Dalyan bölgesinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni (DEKAMER) ziyaret eden gençler, deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelelerine tanıklık etti. Ziyarette, nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarının korunması, tedavileri ve doğal yaşam alanlarının sürdürülebilirliği hakkında uzmanlardan detaylı bilgi alan katılımcılar, çevre bilincinin ve ekolojik dengenin önemini yerinde kavrama fırsatı buldu. Teorik bilgilendirmenin ardından çevreye karşı sorumluluk bilinciyle harekete geçen gençler, bölgede kapsamlı bir çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Sahil ve çevre odaklı yürütülen bu faaliyetle, doğaya bırakılan atıklar tek tek toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. "Doğayı koruyor, geleceğe umut oluyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin çevre okuryazarlığını artırmayı ve doğaya duyarlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamayı hedefleyen uygulamalı eğitim çalışmasıyla başarıyla tamamlandı. - MUĞLA