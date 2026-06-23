Gençler Kızkalesi'nde Sincapla Eğlendi - Son Dakika
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Gençler Kızkalesi'nde Sincapla Eğlendi

Gençler Kızkalesi\'nde Sincapla Eğlendi
23.06.2026 09:29
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Mersin Kızkalesi'nde tatile gelen gençler, yaralı sincapı yanlarında gezdirerek ilgi çekti.

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Mersin Kızkalesi'ne gelen gençlerin, yaralı bulup iyileştirdikleri sincabı da yanlarında getirip gezdirmeleri dikkat çekti. O renkli anlar kameraya yansıdı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Ramazan Gül, yaylada arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken yerde sincap yavrularını gördü. Bu sırada yavrulardan birini kedi kaptı, diğerini ise Gül koruma altına aldı. Bacağı kırık hayvanı veterinere götüren Gül, tedavisini yaptırıp bakmaya başladı. Yaklaşık bir aydır baktığı sincap, Gül ve arkadaşlarına da alıştı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi'ne gezmeye gelen gençler, hayvanı araçta bırakmadı. Yanlarına aldıkları sincap gençlerin üzerinde tatil gibi bir gezintiye çıktı. Görenler hayvanı severken o anlar görüntülere yansıdı.

Arkadaşlarıyla yaylada yürüyüş esnasında yuvadan düşen sincap bulduklarını belirten Ramazan Gül, "Bir tane daha yavrusu vardı, kedi kaptı onu. Kedi kapınca biz de diğerini kedi yemesin diye aldık. Böyle biraz büyüttük. Şu an zaten bıraksam da bir yere gitmiyor" dedi.

"Doğal ortamına bırakacağız"

Mersin'e gezmeye geldiklerini anlatan Gül, "Gelince de hayvanı arabada bırakmadık. Hayvan sıcaktan bunalmasın diye yanımda gezdiriyorum. Nereye gidersem benimle beraber geliyor, benimle beraber yiyor. Beraber türkü söylüyoruz, eğleniyoruz, keyfimize bakıyoruz. Büyüyünce geri doğal hayatına bırakacağız. Şu anlık yabani hayvanlardan korumak için benim yanımda. Daha bu bir aylık, şuraya bıraksam ölür. Üstümden de başka bir yere inmiyor" ifadelerini kullandı.

Sincabı görenlerin fotoğraf çektirmek istediğine de değinen Gül, genellikle bu hayvanların kırsal alanlarda ortaya çıktığını, birçok kişinin görmemesinin normal olduğunu söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Kızkalesi, Hayvanlar, 3. Sayfa, Mersin, Yaşam, Yerel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençler Kızkalesi'nde Sincapla Eğlendi - Son Dakika

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