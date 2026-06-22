Gençler ve Yaşlılar Kuşaklar Arası Buluştu

Adıyaman'da "O Gönüllü Sensin" projesi kapsamında gençler ile yaşlılar bir araya gelerek kuşaklar arası dayanışma örneği sergiledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği, Adıyaman Eğitim Kültür ve Sanat Derneği (ADEKS) tarafından yürütülen proje kapsamında Eğri Çayı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 30 genç ile 30 yaşlı buluştu. Programda gençler ile yaşlılar sohbet ederek hayat deneyimlerini paylaştı.

Etkinlikte konuşan ADEKS Başkanı Abdurrahman Şahin, gençlerin büyüklerin yaşam tecrübelerinden faydalanmasının önemli olduğunu ifade etti. Şahin, toplumda kuşaklar arasındaki bağların zamanla zayıfladığına dikkat çekerek, bu tür etkinliklerle gönül köprüleri kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje Koordinatörü Zeynal Şenlik ise proje kapsamında gençlere gönüllülük eğitimleri verildiğini belirtti. Şenlik, Gümüşkaya köyünde okul kütüphanesi kurulacağını, Kömür köyünde ise çocuklara oyuncak dağıtılıp çeşitli oyun etkinlikleri düzenleneceğini kaydetti.

Etkinlik boyunca gençler, yaşlılara geçmiş yaşamları ve hayat tecrübeleriyle ilgili sorular yöneltti. Samimi görüntülerin oluştuğu buluşmada katılımcılar, kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. - ADIYAMAN