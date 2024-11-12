Gençler, Yaralı Polise Moral Ziyareti - Son Dakika
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Gençler, Yaralı Polise Moral Ziyareti

Gençler, Yaralı Polise Moral Ziyareti

Erzincan Yurdu öğrencileri, yaralı polis memuru Topuz'u ziyaret ederek destek ve hediyeler sundu.

12.11.2024 18:08
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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Öğrenci Yurt Müdürlüğü tarafından yürütülen Gönül Bağı projesi kapsamında, Konya'da görevi başında yaralanan polis memuru Mustafa Topuz'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Yurt öğrencileri, yaralı polis memuruna kendi hazırladıkları hediyeleri takdim edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu ziyaret, gençlerin yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçladı.

Erzincan Öğrenci Yurt Müdürlüğü, Gönül Bağı projesi çerçevesinde önemli bir dayanışma faaliyeti gerçekleştirdi. Projenin amacı, toplumda yardımlaşma ve birbirine destek olma kültürünü yaygınlaştırmak, toplumun her kesimiyle gönülden bağlar kurmaktır. Bu bağlamda, Erzincan Yurdu öğrencileri, Konya'da görevi başında yaralanan polis memuru Mustafa Topuz'u ziyaret ederek bu anlamlı projeye katkı sağladı.

Hediye takdimi ve içten sohbet

Yurt öğrencileri, polis memuruna geçmiş olsun dilekleriyle birlikte tatlı ve yurdun filografi kursunda yapılmış Türk bayrağı tablosunu hediye etti. Mustafa Topuz ve ailesi, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencileri sıcak bir şekilde karşıladı. Polis memuru Topuz, yaşadığı olayı gençlerle paylaşırken, öğrenciler de ona desteklerini iletti. Ziyaret sırasında 12 öğrenci, Topuz ile birebir sohbet ederek moral verdi ve bağlarını güçlendirdi.

Gençler için örnek bir deneyim

Bu proje sayesinde gençler, yardımlaşmanın ve dayanışmanın gücünü bir kez daha hissetme fırsatı buldu. Polis memurunun yaşadığı zorluklara tanık olan öğrenciler, hem ona manevi destek sundular hem de topluma hizmet eden kahramanlarla bağ kurmanın önemini öğrendiler. Bu ziyaret, gençlerin gönül bağı kurma amacını gerçekleştirmelerine katkı sundu.

Gönül Bağı projesi, toplum içinde yardımlaşma kültürünü pekiştirerek gelecekte daha güçlü bağlar kurulmasına vesile olmaya devam edecek. Erzincan Yurdu'nun bu anlamlı ziyareti, gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmesi açısından büyük bir örnek teşkil etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençler, Yaralı Polise Moral Ziyareti - Son Dakika

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