Gençler Yıkım Çalışmasını Keyifle İzledi - Son Dakika
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Gençler Yıkım Çalışmasını Keyifle İzledi

Gençler Yıkım Çalışmasını Keyifle İzledi
26.06.2026 12:30
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Eskişehir'de yıkım çalışmasını izlemek için demir bariyerlere oturan 3 genç eğlenceli anlar yaşadı.

Eskişehir'in merkezi bir noktasında gerçekleştirilen yıkım çalışması vatandaşların ilgisini çekerken, çevredeki demirlerin üzerine oturan 3 genç iş makinelerinin çalışmalarını keyifle izledi.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bir binanın yıkım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sebebiyle çevrede bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, çevreden geçen birçok vatandaş şeritlerin dışından iş makinelerini seyretti. Dolaşırken tesadüfen çalışmaları gören 3 genç de demir bariyerlerin üzerine oturarak, halk arasında 'milli spor' olarak da tabir edilen iş makinelerini izleme aktivitesini gerçekleştirdi.

"Hoşumuza gitti, oturup izlemeye karar verdik"

İnşaatı izleyen gençlerden birisi olan 18 yaşındaki Kaan Kaçar, "Üç arkadaş dolaşıyorduk. Şimdi ise inşaatı izliyoruz. Zaten bu da Türkiye'nin milli sporu gibi bir şey. Burada 2 dakika oturalım demiştik, baktık inşaat var, o da hoşumuza gitti, izlemeye karar verdik. İzlemek çok keyifli, milli maçtan daha zevkli" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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