Gençlerden Yaratıcı Serinleme Yöntemi

Muş'un Tabanlı köyünde yaşayan gençler, serinlemek için traktör römorkuna naylon serip su doldurarak yaptıkları havuzda keyifli dakikalar geçirdi.

Tabanlı köyünde bir grup genç, kavurucu yaz sıcaklarına karşı kendi imkanlarıyla serinleme yöntemi geliştirdi. Köyde havuz, dere ve gölet olmaması nedeniyle traktör römorkunu naylonla kaplayan gençler, içerisine su doldurarak havuz yaptı. Günün sıcak saatlerinde suyla dolu römorkta serinleyen gençler, hem yüzüp hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğlenerek keyifli zaman geçiriyor.

Gençlerin bulduğu bu ilginç ve pratik çözüm köyde renkli görüntülere sahne oldu. Tabanlı köyünde yaşayan Serhat Güler, hem tarla işleriyle uğraştıklarını hem de serinlemek için böyle bir yöntem geliştirdiklerini belirterek, "Bu yıl kavurucu sıcaklar nedeniyle çalışırken oldukça zorlanıyoruz. Çiftçiyiz, buğdayları selektörden geçiriyoruz. İstirahat saatlerinde serinlemek için 15 tonluk römorkumuzu suyla doldurduk. Özellikle en sıcak saatlerde gelip burada serinliyoruz. Aklımıza bu fikir geldi, gayet de iyi oldu. Çocuklar eğleniyor, biz de hem serinliyor hem işimizi rahat yapıyoruz" dedi.

Römorkta yüzerek günün tadını çıkaran çocuklardan Enver Güler ise babasıyla birlikte tarlada çalışırken böyle bir fikrin ortaya çıktığını söyleyerek, "Babamla birlikte tarladaydık. Ona 'Beni havuza götür' dedim ama köyde havuz yoktu. Biz de römorkun içine naylon serip havuz yaptık. Çok eğleniyoruz. Her gün bu şekilde serinliyoruz ve serinledikten sonra işlerimizi daha kolay yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ