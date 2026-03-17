Gençlere Şiddetsiz Hayal Durağı Eğitimi

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlerin gelişimi için hazırlanan "Şiddetsiz Hayal Durağı" programını başarıyla noktaladı. Atölye ve sanatla harmanlanan program, gençlere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, klasik etkinliklerin dışına çıkmak ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen gençler için hayata geçirdiği "Şiddetsiz Hayal Durağı" programını tamamladı. 17-25 yaş arası gençlerin yoğun ilgi gösterdiği çalışma, modern eğitim teknikleri ve sanatın gücünü bir araya getirdi.

Program süresince katılımcılar; iletişim becerileri, takım çalışması, el becerileri, oyun tabanlı öğrenme ve sunum yapma gibi alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Klasik yöntemlerin aksine; grup çalışmaları, drama, hikaye anlatıcılığı ve interaktif oyunlarla desteklenen programda gençler, başvuru sürecinden geri bildirim aşamasına kadar her noktada aktif rol üstlendi.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nin teknolojik ve fiziksel imkanları kullanılarak gerçekleştirilen eğitimlerde; gençlik çalışanları, klinik psikologlar ve uzman eğitmenler görev aldı. Program içeriğinde Şiddetsiz iletişim ve takım çalışması, Çocuklarla iletişim teknikleri, Tasarım odaklı el sanatları, Hayal sanat atölyesi gibi konular öne alındı. Gerekli tüm teknik donanım ve sanat malzemelerinin sağlandığı merkezde yürütülen programın etkisi, bilimsel yöntemlerle de ölçüldü. Katılımcılara uygulanan ön-test ve son-test çalışmaları ile geri bildirimler, programın gençlerin kişisel gelişim süreçlerinde belirgin bir artış sağladığını ortaya koydu. - MUĞLA