Aydın'da Gençler Köylerini Terk Ediyor, Üretim Yaşlı Nüfusa Kaldı - Son Dakika
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Aydın'da Gençler Köylerini Terk Ediyor, Üretim Yaşlı Nüfusa Kaldı

Aydın\'da Gençler Köylerini Terk Ediyor, Üretim Yaşlı Nüfusa Kaldı

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da gençler köylerini ve mahallelerini terk edip üretim yaşlı nüfusa kaldı. Gençler kenti tercih ederken tarım arazileri ise büyükler tarafından işleniyor. Germencik ilçesinin Dampınar Mahallesi'nde ise az sayıdaki genç, köylerini terk etmeyerek üretimi sürdürüyor ve ileri yaştaki çiftçilere yardımcı oluyor. Kerem Çamkaya ve İbrahim Aydın, atlarıyla birlikte tarlaları sürerek köylerinin geçim kaynağı olan incir ve zeytin üretimine katkı sağlıyor. Gençler, atlarına gözü gibi bakarak çift sürme işini severek yapıyor ve diğer gençlere de çiftçilik yapmaları ve topraklarına sahip çıkmaları konusunda tavsiyede bulunuyor.

14.05.2024 11:00
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Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da gençler köylerini ve mahallelerini terk edip üretim yaşlı nüfusa kaldı. Gençler kenti tercih ederken tarım arazileri ise büyükler tarafından işleniyor.

Germencik ilçesinin Dampınar Mahallesi'nin nüfusu yaklaşık 400 kişi. Bu mahallenin az sayıdaki genci, köyünü terk etmeyerek üretimi sürdürdüğü gibi ileri yaştaki çiftçinin de tarlasını ve bahçelerini atla sürerek hem kendilerine ekonomik anlamda destek sağladıkları gibi hem de mahallesindeki vatandaşlara yardımcı oluyor.

18 yaşındaki Kerem Çamkaya ile 22 yaşındaki İbrahim Aydın, küçük yaştan itibaren eğittikleri atları ile dağlık arazide çift sürüyor. Ayrıca kendilerine ait zeytin ve incir bahçelerini işleyip üretime katkı sunuyorlar. Köylerinin geçim kaynağının incir ve zeytin olduğunu belirten Kerem Çamkaya, iki atıyla birlikte her gün farklı bir noktada çift sürdüklerini söyledi. At ile çift sürmenin oldukça zor olduğunu dile getiren Çamkaya; "Köyümü terk etmedim çiftçilik yapıyorum. Köyümüzde çok az sayıda genç kaldı, onlardan biri de benim. İşimiz olduğu için köyde kaldık şehre gitmedik. At ile çift sürüyoruz. Yevmiye hesabı çalışıyoruz. Günlük 3 bin liraya çalışıyoruz. Alnımızın terinin hakkını alıyoruz. Günümüzde gençler böyle işlerle uğraşmak istemiyor. Bence köylerine sahip çıksınlar" dedi.

Dedesinden babasına kalan atla çift sürme mesleğini sürdüren İbrahim Aydın ise "Çiftçilik yapıyoruz. Geçim kaynağımız incir ve zeytin. Biz bu incir ve zeytinlerin bakımını yapıp çiftini sürüyoruz. Atların bakımını yapıyoruz. Çiftçilik bizim dede mesleğimiz. Dedem yıllarca at ile çift sürmüş. Sonra babam bu işi devam ettirdi ve şimdi at ile çift sürme işi bize kaldı. Bu işi severek yapıyoruz. Severek yapmazsak zaten bu işi yapamazsın" diye konuştu.

Çift sürerken vermiş olduğu komutları anında anlayıp yerine getiren atların nasıl bir süreçten geçtiğini de anlatan Aydın; "Çift sürdüğümüz atları eğitimden geçiriyoruz. Bir buçuk iki yaşından sonra eğitimler başlıyor. Çift sürme eğitimini verdikten sonra incir bahçelerini sürerken verdiğimiz komutları yapıyorlar. Ağaçlara zarar vermeden aynı şeritten giderek çift sürebiliyoruz. Bu atlara gözümüz gibi bakıyoruz. Onları belirli aralıklarla dinlendirerek işlerimizi yapıyoruz. Kendimizi ve hayvanlarımızı zorlamadan sezonu tamamlıyoruz" dedi.

Aydın, "Şimdiki gençler hep elinde telefonla uğraşıp zamanlarını boşa harcıyorlar. Bence çiftçilik yapsınlar ata topraklarına sahip çıkıp işlesinler. Arazilerini ekip biçseler daha iyi olur" diyerek tavsiyede bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Gençler Köylerini Terk Ediyor, Üretim Yaşlı Nüfusa Kaldı - Son Dakika

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