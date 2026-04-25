Gençlerin yeni adresi genç hareket alanı

Düzce Belediyesi tarafından gençlerin kaliteli vakit geçirmeleri hedefiyle hazırlanan "Genç Hareket Alanı" kapılarını açtı. Gençlere hem ders çalışma, hem de eğlenme imkanı sunan merkez, haftanın 7 günü ücretsiz hizmet verecek.

Düzce Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Ofisi, gençlerin sosyalleşebileceği ve kaliteli vakit geçirebileceği Genç Hareket Alanı'nı hizmete açtı. Ders çalışma alanlarının yanı sıra çeşitli oyun ve etkinlik imkanları sunan merkez, gençlerin yeni buluşma noktası olacak. Kültür Mahallesi Spor Sokak'taki Belediye İşhanı'nda yer alan Genç Hareket Alanı, haftanın 7 günü 12.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Geniş ve ferah bir ortama sahip olan merkez, gençlerin hem verimli ders çalışabileceği, hem de eğlenerek vakit geçirebileceği şekilde tasarlandı.

Merkezde ders çalışma alanlarının yanı sıra satranç, halk oyunları, masa tenisi, halka atma, ok atma, kızmabirader, hava hokeyi, hedef 5 ve PlayStation gibi çeşitli aktiviteler de bulunuyor.

Her yaş grubuna hitap eden Genç Hareket Alanı, ders çalışmak isteyenlere uygun bir ortam sunarken, eğlenceli aktivitelerle stres atma, sosyalleşme ve kaliteli zaman geçirme imkanı sağlıyor. - DÜZCE