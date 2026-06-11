Gençlik Korosu Yıl Sonu Konserini Gerçekleştirdi

Onur Kaçmaz:

vay be TRT Erzurum çok iyi organize etmiş bölüm müdürü konuşma yapması ayarları öyle oturmuş ki güzel olmuş herhalde bu tür konserlerin daha sık yapılması gerekiyor gençlerin yeteneklerini göstermesi için çünkü böyle platformlar olmasa kimse bilir mi ne kadar iyi ses var