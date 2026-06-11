Gençlik Korosu Yıl Sonu Konserini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Gençlik Korosu Yıl Sonu Konserini Gerçekleştirdi

Gençlik Korosu Yıl Sonu Konserini Gerçekleştirdi
11.06.2026 17:16
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TRT Erzurum Radyosu Gençlik Korosu, muhteşem bir yıl sonu konseriyle yeteneklerini sergiledi.

TRT Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, bir yıllık emeklerini muhteşem bir yıl sonu konseriyle taçlandırdı.

TRT Erzurum Müdürlüğü bünyesinde, Mahmut Kıvanç şefliğinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yıl sonu konserini yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Genç yeteneklerin sahne performansı izleyicilere unutulmaz bir türkü gecesi yaşattı.

Konser, TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Alemdar, gençlerin TRT çatısı altında Türk kültürüne ve müziğine sahip çıkmasının gurur verici olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dinleyicilerden tam not alan gecenin sonunda e ise TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Gürsoy Babaoğlu sahne aldı. Babaoğlu'nun güçlü yorumuyla seslendirdiği türküler, salondaki coşkuyu zirveye taşıdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlik Korosu Yıl Sonu Konserini Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Onur Kaçmaz Onur Kaçmaz:
    vay be TRT Erzurum çok iyi organize etmiş bölüm müdürü konuşma yapması ayarları öyle oturmuş ki güzel olmuş herhalde bu tür konserlerin daha sık yapılması gerekiyor gençlerin yeteneklerini göstermesi için çünkü böyle platformlar olmasa kimse bilir mi ne kadar iyi ses var 0 0 Yanıtla
  • Veysel Spor Veysel Spor:
    hani yaşlılar hep diyor ya gençler artık kültürü unuttu diye işte bak bu çocuklar ne yapıyor türküleri yaşatmaya çalışıyo ama tabii onlar yine kendi yollarında gidecek 0 0 Yanıtla
  • Ferhan Akturk Ferhan Akturk:
    güzel bir etkinlik olmuş türk kültürüne sahip çıkan gençleri görmek hepsinin moralini bozmuyor en azından böyle şeyler devam etse de gençler dışarıda oyun oynamak yerine bu tür aktivitelere katılsa çok iyi olur 0 0 Yanıtla
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