Gençlik Meclisi'nin yeni eş başkanları Kargılı ve Gümen - Son Dakika

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin yeni eş başkanları Berre Kargılı ve Kıvanç Gümen oldu.

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 7. seçimli genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Görükle'deki Nilüfer Gençlik Evi'nde yapılan genel kurul toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ile Genel Sekreter Emre Karagöz de katıldı. Divan kurulu yönetimini İstanbul Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Görkem Koç, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi eski Eş Başkanı Zeliha Çürüksulu ile İlerici Gençlik Derneği ve Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Gönüllüsü Ebru Delen yaptı. Toplantıda Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanı Pınar Vatansever 2019-2021 faaliyet raporunu üyelerle paylaştı.

Genel kurul toplantısında söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gençlerle çalışmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gençlerin düşüncelerini önemsediklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem, gençlerden beklentilerini dile getirdi. Başkan Erdem, "Sizden çok şey bekliyoruz. İşiniz zor değil. Mücadele ederseniz, birlik ve dayanışma içinde olursanız aşamayacağınız bir engel olmadığını düşünüyorum. Sizlerin düşüncelerini ve ihtiyaçlarını önemsiyoruz. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte sizden, bizlere biraz daha fazla katkı sağlamanızı istiyoruz" diye konuştu.

Nilüfer Gençlik Evi'ni, gençlerin isteği üzerine hayata geçirdiklerini ve gençlere emanet ettiklerini hatırlatan Başkan Turgay Erdem, "Artık bir eviniz var. Burada her konuda görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilecek, farklı alanlardaki etkinlikleri yapabileceksiniz. Hep beraber, el birliğiyle yapabileceklerinizi sıralama zamanı geldi. Bundan sonra çalışma, eylem yapma, birlikte paylaşma zamanı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi 7. seçimli genel kurulunda Berre Kargılı, Sudenur Kurt, Kıvanç Gümen ve Emre İpekyüz, eş başkan adayı olarak yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üyelerin yaptığı seçim sonunda Berre Kargılı 26, Kıvanç Gümen de 21 oy alarak, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin yeni eş başkanları seçildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi eski Eş Başkanları Pınar Vatansever ve Uğur Bayrakdar'a emeklerinden dolayı belge vererek teşekkür ederken, yeni seçilen eş başkanlara da başarılar diledi. - BURSA