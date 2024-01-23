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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Afyonkarahisar'da Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Afyonkarahisar'da Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle gençlerle bir araya geldi. Ziyaretlerde gençlerin ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgi aldı ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Afyonkarahisar\'da Gençlerle Buluştu
23.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 10:59
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle gençlerle bir araya geldi.

Eminoğlu, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFSÜ Genç Ofis, Karahisar Gençlik Merkezi ve Afyonkarahisar Gençlik Merkezini ziyaret etti. Bu ziyaretlerde, bölgedeki gençlerin ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sırasında Eminoğlu, gençlik merkezlerindeki gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gençlere, hedeflerine ulaşmaları için destek vereceğini söyledi ve başarılar diledi.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen "Gençlerle Söyleşi" programı müzik programıyla başladı. İsmail Şükrü Çelikalay ve Mehmet Akif Ersoy draması ile program devam etti. Program, Eminoğlu'nun gençlerin sorularını cevaplamasıyla son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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