Gençlik ve Spor Bakanı Bak Marmaris'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Marmaris'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bakanlığa ait spor tesislerini inceleyerek, yapılması planlanan projeleri değerlendirdi.

23.03.2024 20:40  Güncelleme: 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Marmaris'i ziyaret etti

MUĞLA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bakanlığa ait spor tesislerini inceleyerek, yapılması planlanan projeleri değerlendirdi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Marmaris ziyaretinden önce Beldibi Mahallesi'nde bulunan futbol sahasını inceledi, futbol oynayan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılması planlanan gençlik merkezi ve kapalı spor salonu hakkında bilgi veren ve projeleri yerinde inceleyen Bakan Bak, çocukların kaleci olduğu sahada penaltı atışı yaptı. Beldibi Mahallesi'nin ardından Aktaş mevkiinde yapılması planlanan su sporları merkezi alanına giderek yine projeler hakkında bilgi veren Bakan Bak, bölgenin sadece Marmaris'in değil tüm ülkenin spor kenti olacağını belirtti. Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın da katıldığı ziyarette Bakan Bak, Yazıcı'dan Marmaris'te gerçekleşen Ege Rallisi hakkında bilgi aldıktan sonra Yazıcı'nın başkan olduğu zaman ilk imzalayacağı projelerin spor projeleri olacağını belirtti.

Bakan Osman Aşkın Bak'a ziyaretlerine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ile İlçe Gençlik Spor Müdürü Cem Tuncel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, TOSFED Başkanı Eren Üçlerdağı, Cumhur İttifakı il ve ilçe başkanları eşlik etti. Gençlik ve Spor bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler iftar programına katılmak üzere alandan ayrıldı.

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Marmaris, Gençlik, Muğla, Spor, Yerel, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakanı Bak Marmaris'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:21 Moskova’yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım Moskova'yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım
19:06 Moskova saldırısının tanıkları, yaşanan katliamı anlattı Şovun bir parçası zannetmişler Moskova saldırısının tanıkları, yaşanan katliamı anlattı! Şovun bir parçası zannetmişler
18:12 Mansur Yavaş, Turgut Altınok’a takas teklifinde bulundu Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu
15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
20:03 Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu
19:41 İstanbul’da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler İstanbul'da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu
17:55 Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
17:00 Yeniden Refah Partisi’nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge dev katılım Yeniden Refah Partisi'nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge dev katılım
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
15:02 Moskova’daki terör saldırısında failler, salonu yakmak için özel sıvı kullanmış Moskova'daki terör saldırısında failler, salonu yakmak için özel sıvı kullanmış
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 20:59:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Bak Marmaris'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement