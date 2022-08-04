Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alacak - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alacak

04.08.2022 21:25
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alacaklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alacaklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alımı yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

Başvurular, 08 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alacak - Son Dakika

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